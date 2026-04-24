Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае Метеоролог Сергеев спрогнозировал заморозки в мае в Москве

В мае в Центральной России, в том числе в Москве, возможно сильное похолодание, заявил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его прогнозам, это обычное явление для этих территорий. Он уточнил, что в последний месяц весны столбики термометров могут опуститься до минусовых значений в ночное время суток.

Традиционные майские холода почти наверняка вернутся, особенно в европейской части России. Впрочем, заморозки в мае можно считать вполне обычным явлением. Очень часто в конце весны температура воздуха понижается до 0 градусов и даже ниже, — рассказал Сергеев.

Он не исключил, что похолодание будет происходить в несколько волн: первая придется на первую половину мая, вторая ожидается позднее, при этом она окажется менее интенсивной.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что в России зафиксирована стагнация спроса на путешествия в период майских праздников. По его словам, некоторые туроператоры наблюдают падение на 4%. Однако, отметил он, ситуация сильно отличается в каждом регионе: популярные туристические направления продолжают пользоваться спросом.