24 апреля 2026 в 08:08

В РСТ сообщили о стагнации спроса на путешествия на майские праздники

Вице-президент РСТ Барзыкин: наблюдается стагнация спроса на поездки по РФ

В России зафиксирована стагнация спроса на путешествия в период майских праздников, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, некоторые туроператоры наблюдают падение на 4%. Однако, отметил он, ситуация сильно отличается в каждом регионе: популярные туристические направления продолжают пользоваться спросом.

Сейчас многие туроператоры говорят об определенной стагнации спроса на поездки внутри страны. У кого-то наблюдается падение на 4% и больше. Но показатели очень отличаются по регионам: юг России, Москва, Санкт-Петербург по числу бронирований растут и в этом году, — сказал Барзыкин.

Он добавил, что майские праздники — это «праймериз» для туристического сезона. В это время открывается речная навигация из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских портов, а речные круизы сейчас очень востребованы, уточнил он.

Ранее тревел-эксперт Тариел Гажиенко заявил, что Турция является лучшим местом для бюджетного отдыха с детьми. По его словам, другими популярными направлениями можно назвать Абхазию, Египет, а также курорты Краснодарского края. Чтобы сэкономить на транспорте и жилье, он посоветовал избегать пиковых сезонов: идеальным временем для семейной поездки является ранняя осень и поздняя весна.

Максим Ширяев
