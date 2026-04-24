Захарова поставила точку в вопросе помощи Кубе

Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Россия подтверждает солидарность с народом и властями страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы будем продолжать оказывать кубинским друзьям гуманитарную помощь в этот непростой период. Позиция нашей страны хорошо известна. Мы категорически отвергаем шантаж, угрозы как метод внешней политики, — отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения операции в Иране США могут обратить внимание на Кубу. По его мнению, островное государство уже длительное время страдает от плохого управления и находится в кризисе.

Между тем заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе политических консультаций в Гаване выразил солидарность с правительством и народом Кубы. Дипломат подтвердил твердый настрой Москвы на оказание островному государству необходимой поддержки. Также была решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада.

При этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович обратил внимание, что в случае военной блокады Кубы со стороны США российские танкеры не будут пытаться ее прорвать.