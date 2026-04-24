Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 16:03

Захарова поставила точку в вопросе помощи Кубе

Захарова: Россия продолжит помогать Кубе

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Россия подтверждает солидарность с народом и властями страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы будем продолжать оказывать кубинским друзьям гуманитарную помощь в этот непростой период. Позиция нашей страны хорошо известна. Мы категорически отвергаем шантаж, угрозы как метод внешней политики, — отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения операции в Иране США могут обратить внимание на Кубу. По его мнению, островное государство уже длительное время страдает от плохого управления и находится в кризисе.

Между тем заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе политических консультаций в Гаване выразил солидарность с правительством и народом Кубы. Дипломат подтвердил твердый настрой Москвы на оказание островному государству необходимой поддержки. Также была решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада.

При этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович обратил внимание, что в случае военной блокады Кубы со стороны США российские танкеры не будут пытаться ее прорвать.

Власть
Куба
Россия
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Регионы

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.