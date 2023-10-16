Прах актера Гришечкина не захоронили: кто и почему забрал останки Друзья Вячеслава Гришечкина заявили, что прах актера до сих пор не захоронен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Гришечкин

Дочь умершего месяц назад актера Вячеслава Гришечкина не отдает прах своего отца для захоронения, заявила возлюбленная артиста Диана Бичарова в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Что происходит, чем руководствуется наследница артиста?

Почему до сих пор не захоронили прах Гришечкина

19 сентября состоялась церемония прощания с Гришечкиным в Театре на Юго-Западе, где актер служил большую часть жизни. После отпевания в храме Архангела Михаила тело артиста кремировали на Хованском кладбище.

Возлюбленная Гришечкина рассказала, что права на захоронение артиста принадлежат только его дочери Ольге, однако связь с ней прервалась после церемонии прощания.

«У нас с Олей были нормальные отношения, но сейчас она не отвечает», — рассказала экс-избранница.

Наследница Вячеслава Гришечкина также игнорирует звонки директора артиста Максима Миллера. По мнению мужчины, Ольга намеренно не хочет говорить о месте захоронения праха.

«Прах из крематория забрала Ольга. Она может взять и развеять его где-то всем назло. И больше мы с ним не сможем проститься. 24 октября будет 40 дней, как нет Вячеслава», — сообщил агент актера.

Коллега Гришечкина по сериалу «Маргоша» Мария Берсенева заявила в эфире программы, что артист просил похоронить его рядом с супругой Анной, которая умерла в 2017 году от рака. Эту версию подтвердил агент актера.

«Слава даже написал записку: „Когда я умру, хочу быть с Анечкой“. Он нес эту любовь всю жизнь и донес до конца! Он должен быть похоронен со своей любовью!» — отметил Миллер.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Мария Берсенева

Что известно о плохих отношениях дочери Гришечкина с его агентом

Диана Бичарова уточнила, что у Ольги сложились непростые отношения с Максимом Миллером. Бывшая возлюбленная не отрицает, что именно из-за этого наследница может не говорить о планах по захоронению праха отца.

«У дочки непростые отношения складываются с директором Славы Максимом. Но мне кажется, что сейчас надо забыть обо всех конфликтах и проводить Славу в последний путь. Тем более что он при жизни был совершенно неконфликтным», — сказала Бичарова MK.RU.

Она надеется, что, несмотря на разногласия, Ольга предаст земле прах Вячеслава Гришечкина.

«Очень хотелось бы, чтобы Славу проводили в последний путь достойно. Он был прекрасным человеком, любимым миллионами артистом. Конечно, он достоин, чтобы его похоронили достойно», — объяснила Диана Бичарова.

Что известно о смерти Гришечкина

Вячеслав Гришечкин умер 16 сентября на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем. Восемь суток перед кончиной он провел в реанимации, однако врачи не смогли спасти артиста. По данным Mash, перед госпитализацией актер два дня провел в реабилитационном центре в Одинцово, куда, предположительно, попал из-за проблем с алкоголем.

Вячеслав Гришечкин был доставлен в столичную больницу 7 сентября. Его определили в инфекционное отделение. В ночь на 16-е число его сердце остановилось.

Актер Игнат Акрачков после смерти коллеги сообщил, что проблемы со здоровьем у Гришечкина обострились после смерти второй супруги Анны, с которой он прожил в браке 25 лет.

«У них были очень близкие и закрытые, непубличные отношения. Они так берегли свою семью. После смерти жены он очень сильно сдал. Это был сильный удар для него, от которого он не смог оправиться быстро», — поделился он.

Вячеславу Гришечкину принадлежали на правах собственности машина, квартира в одном из спальных районов Москвы и дача в Подмосковье. Дочь Ольга — единственный ближайший родственник актера.

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