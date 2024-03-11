Андрей Малахов: как живет сейчас, новости о нем, мнение об СВО, суд

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Андрей Малахов

На шоу журналиста Андрея Малахова «Привет, Андрей!» подали в суд. Какие еще последние новости о телеведущем известны сегодня, за что он раскритиковал певца Сергея Лазарева?

Что известно о личной жизни Малахова

В 2011 году Андрей Малахов женился на редакторе Наталье Шкулевой.

«С одной стороны, она была модной и современной, с другой — на фоне всех барышень, которые работают в глянце, было видно, что Наташа пришла в этот бизнес явно не тусоваться. Как в оранжерее: везде герань, герань, и бац — какое-то экзотическое растение», — рассказывал телеведущий.

В 2017 году у супругов родился сын Александр.

Малахов также является крестным отцом детей народного артиста России Филиппа Киркорова.

«Я считаю, что у нас лучший крестный в мире — добрый, красивый, щедрый, умный, настоящий», — говорил про Малахова певец.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой

Почему на шоу Малахова подали в суд

По информации Telegram-канала Mash, российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». Причиной стала песня группы «Комбинация», которая прозвучала в одном из выпусков программы.

«Российский лейбл „Джем“ подал в суд на шоу Андрея Малахова — за то, что в февральском выпуске телеведущий устроил с гостями пляски под песню „Два кусочека колбаски“. По информации Mash, трек группы „Комбинация“ о голодных девяностых принадлежит музыкальному издательству больше 20 лет. Поэтому, когда представители „Джема“ увидели, как Игорь Николаев, Раиса Отрадная и остальные именитые гости поют его на федеральном ТВ, начали готовить иск о защите авторских прав. Для понимания, что за лейбл: помимо „Комбинации“, на него подписаны Слава КПСС, Booker, Instasamka, Замай, Убийцы Crystal, „Руки Вверх!“, Лада Дэнс, Дмитрий Маликов и многие другие», — уточнил Mash.

За что Малахов раскритиковал Лазарева

Андрей Малахов раскритиковал Сергея Лазарева, вспомнив опыт работы с ним в период Евровидения. По его словам, музыкант отказался сниматься в одной студии вместе с балериной Анастасией Волочковой, которая, по задумке редакторов передачи «Прямой эфир», должна была появиться из рояля.

«У Сережи есть такая черта: он сначала что-то говорит и делает, а потом сам жалеет, почему он это сделал. Сережа не дает интервью, он не ходит на ток-шоу, у него всегда какая-то позиция. Я помню, сколько крови он выпил всем нам, когда ехал на Евровидение. Как у нас Волочкова вылезала из рояля, сидела там 30 минут, чтобы сделать ему сюрприз. Дальше Сережа сказал, что он и Волочкова в одной студии не могут существовать», — рассказал телеведущий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лазарев

Какие программы Малахов сделал о спецоперации

Андрей Малахов не единожды посвящал выпуски своего шоу «Малахов» участникам спецоперации.

Так, в конце 2023 года он сделал выпуск передачи, посвященный истории бойца спецоперации Андрея Ровенского, который получил тяжелое ранение на передовой, наступив на мину. Его боевой товарищ с позывным Сына первым пришел на помощь Андрею. В эфире канала «Россия 1» состоялась встреча двух сослуживцев.

В феврале 2024 года выпуск шоу «Малахов» был посвящен другому участнику СВО — Марату Джумагалиеву. В одном из боев он получил тяжелое ранение, а его сослуживец с позывным Радик вынес товарища с поля боя и спас ему жизнь. Друзья впервые встретились после разлуки в передаче Малахова.

Что за скандал случился у Малахова с участником СВО

В декабре прошлого года Андрей Малахов ответил на обвинения участника спецоперации актера Михаила Мамаева в том, что его не пустили на съемки программы «Привет, Андрей!» в кепке с российским флагом.

Малахов опроверг заявления артиста в Telegram-канале, опубликовав фотографии с шоу. В кадре Мамаев сидел в бейсболке с триколором.

«Без комментариев», — подписал снимок телеведущий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Мамаев

Почему Малахов ушел с Первого канала

Андрей Малахов заявил, что на Первом канале был в роли «мальчика на побегушках», однако его терпение не выдержало из-за недоговоренностей продюсеров.

В частности, телеведущий рассказал о возвращении в передачу Натальи Никоновой, которая ранее работала в «Пусть говорят» продюсером. На протяжении нескольких лет она находилась в конфликте с руководством.

«Потом вдруг она оказалась прощена, и нам говорят: „Она снова ваш руководитель“. Здравствуйте! Ничего не понимаю! А семь лет подряд что было? Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: „Андрюх, нам ее навязали, извини“. Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!» — объяснял Малахов в интервью Ксении Собчак.

Что известно о состоянии здоровья Малахова

В 2022 году в Сети появились слухи о тяжелой болезни Андрея Малахова. Тогда поклонники обратили внимание, что изменились вес и прическа журналиста: он стал носить парик. Кроме того, Малахов ездил в Германию.

Телеведущий Отар Кушанашвили говорил, что коллега действительно серьезно болен.

«Это беда», — комментировал он в эфире YouTube-программы Agent Show.

Сам телеведущий слухи о своей болезни не комментировал. Он продолжает работать.

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