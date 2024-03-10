На шоу Малахова подали в суд Mash: российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу Малахова «Привет, Андрей!»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Андрей Малахов

Telegram-канал Mash сообщил, что российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу телеведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на «России 1». По его информации, причиной этому стала песня группы «Комбинация», которая прозвучала в одном из выпусков программы.

Как передает канал, речь идет о композиции «Два кусочека колбаски», принадлежащей музыкальному издательству более 20 лет. Mash пишет, что представители компании увидели, что песню исполняют Игорь Николаев, Раиса Отрадная и другие именитые гости в эфире федерального канала, после чего подготовили иск о защите авторских прав.

Лейбл «Джем» был основан в 1994 году. В числе артистов, подписанных компанией, числятся Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, «Руки Вверх!» и другие звезды.

Ранее сообщалось, что мебельная компания из Санкт-Петербурга, у которой блогер Анастасия Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подает встречный иск в суд. Фирма намерена защитить деловую репутацию. По словам директора компании, иск Ивлеевой сильно ударил по имиджу фирмы. Он подчеркнул, что работы по заказу звезды были выполнены, как и предполагалось, но с небольшой задержкой.