Филипп Киркоров: последние новости 11 марта, шоу «Звезды», скандалы, слухи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров стал участником юмористического шоу «Звезды». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня?

Что известно об участии Киркорова в шоу «Звезды»

9 марта на канале НТВ состоялась премьера юмористического шоу «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым.

За звание самой смешной звезды России в проекте борются Филипп Киркоров, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель, Александр Ревва и другие. В состав жюри программы вошли лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, юморист Гарик Харламов, режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников, дизайнер Артемий Лебедев и блогер Валя Карнавал.

Киркоров выступил в составе своей команды комиков. Сначала он вышел на сцену в золотом костюме, затем сменил его на борцовскую экипировку, а потом предстал в черной водолазке, которую пользователи Сети окрестили «нарядом для извинений».

Поп-король спел юмористический кавер на композицию «5 минут», в котором заявил, что «зашел не в ту дверь» всего лишь на короткое время, сделав отсылку к «голой» вечеринке. Артист напомнил, что за 40 лет присутствия на российской эстраде приносил стране победы на международных конкурсах и не раз был на Евровидении.

«Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, небогат. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд», — спел Киркоров.

Выступление музыканта восхитило зрителей и членов жюри.

«Хочу отметить то, как Филипп Бедросович держится на сцене. Просто король! Смотришь — и глаз оторвать невозможно. Присоединяюсь к словам Жоры Крыжовникова. Это была не просто вершина, это был олимп! Спасибо Вам за мои искренние эмоции», — прокомментировала Карнавал.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

В какой новый скандал попал Киркоров

Филипп Киркоров 6 марта появился на премьере реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора» в кинотеатре «Октябрь» в Москве в брючном костюме камуфляжной расцветки от Louis Vuitton, ковбойском галстуке и темных очках. Свой образ исполнитель дополнил сумкой-фотоаппаратом на шее.

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что внешний вид певца представляет собой попытку привлечь внимание и является неуместным.

«Что хотел этим изобразить Киркоров — непонятно. С образом военнослужащих он точно не сочетается. Все это больше походит на клоунаду, чем на реальное социальное высказывание», — высказался он NEWS.ru.

По мнению Гибатдинова, подобное заигрывание с аудиторией выглядит жалко.

В каких еще шоу принял участие Киркоров

10 марта на канале ТНТ стартовала программа «Сокровище императора». Участниками программы стали Филипп Киркоров, Мария Погребняк, Алана Мамаева, Анатолий Цой, Зураб Матуа, Карина Кокс, Давид Манукян (Дава) и другие знаменитости.

«Вы увидите нового Киркорова, которого еще никто не видел. Я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности, такие чувства, я увидел себя совсем другим», — рассказывал поп-король на презентации шоу.

Артист борется за главный приз в компании австрийского актера Вольфганга Черни.

Фото: Пресс-служба ТНТ Филипп Киркоров

Будет ли Киркоров выпускать патриотические песни

Продюсер Павел Рудченко считает, что Филипп Киркоров вряд ли начнет записывать патриотические, маршевые песни. По его мнению, артист больше склонен исполнять лирические произведения.

«Я не думаю, что он кардинально поменяет свой репертуар. Все-таки Филипп Киркоров — романтик. Больше поет лирику, чем такие патриотические, маршевые песни», — сказал Рудченко NEWS.ru.

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