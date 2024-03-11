SHAMAN: последние новости 11 марта, концерты, смена имиджа, Мизулина

Фото: Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле»

Продюсерский центр SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) появился в новом образе на концерте в Москве. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, где он выступит в ближайшее время?

Зачем SHAMAN сменил имидж

SHAMAN предстал в новом образе на концерте в «Крокус Сити Холле» в Москве 9 марта. Музыкант вышел на сцену с длинными белыми волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день.

В парике артист исполнил две песни, после чего продолжил выступать в привычном образе.

«Перед концертом мне пришлось срочно кое-что удлинить... Мужчины меня поймут», — пошутил SHAMAN.

В соцсетях певца сравнили со светловолосым эльфом Леголасом, которого сыграл Орландо Блум в фильме «Властелин колец».

«SHAMAN в новом образе пытался косплеить Леголаса из „Властелина колец“, но все равно получилось похоже на Екатерину Мизулину», — пишет Telegram-канал «Антиглянец».

При этом сама глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина спустя время заявила, что ей «неожиданно захотелось отрезать волосы».

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ» Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ»

Где SHAMAN выступал 8 марта

8 марта SHAMAN выступил с концертом в женской колонии ИК-5 в Можайске. На концерте артиста собрались как обитательницы колонии, так и сотрудники ФСИН.

Во время мероприятия SHAMAN впервые исполнил песню «Мама», которую ему на день рождения подарил продюсер и композитор Максим Фадеев.

«Родные, я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием, и устроил в женской исправительной колонии специальное праздничное выступление. Благодарю всех прекрасных дам учреждения, в том числе сотрудниц ФСИН, за горячий прием и аплодисменты! Судя по вашей реакции, с задачей поднять вам настроение мы справились на отлично!» — сообщил музыкант.

Кто еще может выступить в женской колонии по примеру SHAMAN

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что народный артист России Стас Михайлов мог бы выступить в женской колонии, как это сделал SHAMAN. При этом, по его мнению, в места лишения свободы, где отбывают наказания мужчины, обоим исполнителям ехать не стоит.

«SHAMAN молодец, что выступил перед девушками в колонии. Девчонкам это пойдет только на пользу. Но в мужскую колонию, повторюсь, ему ехать не надо. А вот в женскую, например, мог бы поехать Стас Михайлов, у него тоже в основном женская аудитория. Хотя есть мужчины, слушающие Михайлова и SHAMAN. Но в мужских колониях нравится другое творчество», — объяснил Игнатов NEWS.ru.

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

В ближайшее время он выступит в Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая) и Архангельске (28 мая).

Также у артиста уже запланировано выступление на 2025 год: 9 марта он даст концерт в Москве.

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