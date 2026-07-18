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18 июля 2026 в 22:05

Во Львове во время митинга прошли рейды ТЦК

Во Львове во время митинга в поддержку Федорова ТЦК провели рейды по мобилизации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во Львове во время митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) проводили рейды по мобилизации, передают РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Мероприятия прошли в районе памятника Адаму Мицкевичу.

Источники СМИ рассказали, что тогда сотрудники ТЦК жестоко избили жителя Львова. Произошедшее получило отклик среди отдельных пользователей украинского сегмента социальных сетей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что произошедшее во Львове, где местные жители устроили разборки с военкомами, — это плохая история. По его словам, украинцы плохо относятся к людям в военной форме.

До этого стало известно, что стычка между жителями и сотрудниками военкомата произошла из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее сообщалось, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с коллегами ударил мужчину.

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