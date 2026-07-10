Стало известно, чью сторону занял Зеленский после бунта во Львове Зеленский заявил о плохом отношении к сотрудникам ТЦК после бунта во Львове

Произошедшее во Львове, где местные жители устроили разборки с военкомами, — это плохая история, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинцы плохо относятся к людям военной форме, передает издание «Страна».

История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства, — сказал президент.

Ранее стало известно, что стычка между жителями и сотрудниками военкомата произошла из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее сообщалось, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с коллегами ударил мужчину.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что и в других крупных городах Украины люди могут взбунтоваться против сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов). Он добавил, что уже происходят акции протеста, в которых участвует до 500 человек.