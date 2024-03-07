США, дружба с Йовович, съемки в РФ: как живет актриса Екатерина Редникова

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Екатерина Редникова

Актриса Екатерина Редникова много лет назад уехала из России в США, чтобы построить карьеру в Голливуде. Как и где сейчас живет артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Редникова

Екатерина Редникова родилась 17 мая 1973 года в Москве. Окончила РАТИ-ГИТИС.

В кино артистка дебютировала в 1990 году в картине «Бабник». Также она снималась в проектах «Похороны Сталина», «Территория», «Вор», «Каменская», «Убойная сила», «Русские в городе ангелов», «Любовь императора», «Архангел», «9 месяцев», «Подарок Сталину», «45 см», «Подарок судьбы», «Семья маньяка Беляева», «Впереди день», «Подольские курсанты», «Казанова» и других.

Всего в фильмографии Редниковой более 50 работ.

«В 25 лет, когда я за роль в фильме „Вор“ получила премию „Ника“ и должна была, по идее, быть завалена предложениями, как это происходит с человеком, который получает „Оскар“, в стране случился кризис. Ни одного кино не делалось вплоть до 2001 года. То есть я взлетела-то высоко, а вот летать было негде. Потому что неба не было — небо закрылось», — вспоминала актриса.

Почему Редникова уехала в США

Когда после роли в картине «Вор» у Екатерины Редниковой случился творческий кризис и она поняла, что строить карьеру на родине не получается, она решила переехать в США.

Переезд открыл для артистки новые возможности: она получила несколько ролей, но в основном второстепенных. Увидеть Редникову можно в голливудских фильмах «Архангел» и «Русские в городе ангелов».

«Из серьезных работ у меня есть „Архангел“ с Дэниелом Крэйгом. А остальные роли — просто одни из многих. Таких людей, как я, в Голливуде тьма, и фильмов там снимается тоже тьма. 10 тысяч в год. По сравнению с другими русскими я, может, что-то и сделала», — отмечала актриса.

В начале нулевых Редникова вновь стала приезжать в Россию и появляться в отечественных лентах.

Фото: Аnatoly Lomohov/Global Look Press Екатерина Редникова

Что известно о личной жизни Редниковой

В 2005 году Екатерина Редникова познакомилась с продюсером Сергеем Коновым, который тоже эмигрировал в США из России. Кононов старше Редниковой на 18 лет.

«Мы друг друга знали два года до того, как начался наш роман. Были на „вы“. Периодически он приглашал меня в ресторан. Все время было ощущение некоего флера — вот-вот что-то произойдет. Но потом мы исчезали из жизни друг друга. Я долго сопротивлялась своему чувству, думала: он меня старше. А потом прочитала его книгу, влюбилась, и мне стало все равно, старше — не старше. Так что ухаживать за мной ему не пришлось», — рассказывала она.

Пара поженилась в 2008 году, а в 2012-м у них родился сын Лавр. Для 39-летней актрисы это был первый ребенок. В 2015 году супруги расстались.

«Когда я жила с мужем, он любил готовить, у него прекрасно получалось, и меня к плите не пускали. Мы давно разошлись, а недавно и официально развелись. И меня беспокоило, что за время брака готовить я разучилась», — признавалась Редникова.

Что известно о дружбе Редниковой с Йовович

Екатерина Редникова много лет дружит с актрисой Милой Йовович.

«Да, мы дружим. Мила — чудесный человек с огромным чувством юмора», — делилась Редникова с Teleprogramma.pro.

После переезда в США она даже какое-то время жила в доме Галины Логиновой, мамы Йовович.

«С тех пор, когда я приезжала на встречи с кастинг-директорами в США, всегда останавливалась у Гали. Мы тесно дружим, я даже называю ее второй мамой. Галя помогла мне понять, как люди общаются в Америке. Например, если ты сходил к кому-то в гости и тебе понравилось, надо перезвонить и сообщить об этом. Галя познакомила меня с Милой», — вспоминала артистка.

Чем сейчас занимается Редникова

Сейчас Екатерина Редникова живет на две страны, но снимается в России.

В 2022 году вышла картина «Срок давности» с ее участием.

«Мой дом там, где мой сын. Лавр живет и учится в Америке, и я стараюсь чаще находиться с ним. У меня не было такого: раз — и уехала навсегда. Я живу на две страны. В России бываю часто, особенно летом и осенью, когда больше съемок, — и в Питере, и в Москве, где у нас друзья. А вообще и в России, и в США мне комфортно. Я легко схожусь с людьми, знакомлюсь, нахожу друзей. Везде есть хорошие и плохие люди, умные и не очень — тут дело не в стране. Слава богу, круг общения у меня широкий. Многие друзья-одноклассники разлетелись по планете: Франция, Канада, США, Германия. Так что мы все граждане мира. Вольготно чувствую себя в любой точке земного шара», — говорила актриса.

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