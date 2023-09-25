Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Кожевникова

Звезда «Универа» Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Об этом 38-летняя актриса сообщила в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) и выложила фото с ребенком.

Четыре раза мама! Любовь и благодарность, — отметила Кожевникова.

Избранником актрисы является бизнесмен Евгений Васильев. Они воспитывают троих сыновей, однако до сих пор официально не узаконили брак.

Кожевникова прославилась ролью в сериале «Универ», а после решила поменять свою жизнь и стала членом комитета по культуре, где состояла с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016 года. После ухода из политики взяла перерыв в работе и не участвовала в съемках. Как позже она сама объяснила, это было связано с депрессией. По ее словам, чувствительному человеку там выжить очень сложно.

Ранее сообщалось, что второго ребенка родила 38-летняя экс-солистка группы t.A.T.u, Елена Катина. Фото сына опубликовал в соцсетях ее супруг бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Это первый ребенок предпринимателя, и он запустил канал, где будет рассказывать об отцовских буднях. Он также показал, как вместе с супругой готовился к появлению ребенка на свет в больнице.

Катина воспитывает семилетнего сына Александра от предыдущего брака со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.