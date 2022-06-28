«Три года депрессии»: Кожевникова о работе в Госдуме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова рассказала о впечатлениях после работы в Государственной думе. Она прославилась ролью в сериале «Универ», а после решила поменять свою жизнь и стала членом комитета по культуре. Артистка долго там не задержалась, она состояла в комитете с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016, сообщает «Комсомольская правда».

После ухода из политики Кожевникова взяла перерыва в своей работе, она не учувствовала в съёмках и не посещала светские мероприятия. Только спустя столько лет она смогла поделиться пережитыми эмоциями.

Актриса рассказала, что чувствительному человеку там выжить очень сложно, а после такой работы у нее началась затяжная депрессия, из которой она до сих пор «вылезает». Также звезда занимается лечением ментального здоровья со специалистами.

Я бы сказала так, человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо с волками жить — по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии... Только вылезла, а точнее вылезаю, — поделилась Кожевникова.

Ранее стало известно, что Кожевникова, которая является мастером спорта по художественной гимнастике, прокомментировала высказывание чемпионки Европы Ляйсан Утяшевой. Спортсменка рассказала о своем восхищении выступлением израильской гимнастки Линой Ашрам. Актриса была возмущена таким заявлением и назвала победу гимнастки «незаслуженной».