«Легко потеряться в негативе»: Иван Макаревич об одиночестве, ПТСР и семье

Актер, кинорежиссер и музыкант Иван Макаревич принял участие в Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. В интервью NEWS.ru он выразил мнение, что «круг семьи» составляют люди, родные по духу, и необязательно, чтобы они были кровными родственниками. Об умении находить счастье в мелочах, силе советского кино и бессмысленности политических споров Иван рассказал NEWS.ru.

Фестиваль «В кругу семьи» проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и правительства Ярославской области.

В чем нужно черпать силы в сложные времена, по мнению Ивана Макаревича

— Что для вас сегодня означает словосочетание «в кругу семьи»? Это круг кровных родственников или единомышленники по духу?

— Мне кажется, семья — более широкое понятие, чем просто кровь. Мы семью обретаем всю жизнь, по чуть-чуть: и в 20 лет, и в 60 ты можешь встретить человека, который становится для тебя семьей. Главное — друг друга держаться. Сила человека, мне кажется, в человеке: друг друга вовремя обнять, поговорить и понять.

— В чем советуете черпать силы в сложные времена?

— Очень легко потеряться в негативе. Мне кажется, это самая большая проблема сейчас для человека в целом: если ты позволяешь себе глубоко уходить в негативные мысли, то теряешь и себя, и веру в жизнь. Важно помнить о том, что красота и любовь — везде. Надо ее только увидеть: в близких, в птичках, в искусстве. Мы ради этого живем, чтобы друг другу дарить возможность видеть эту красоту, любовь и тепло вокруг. И тогда жизнь становится гораздо легче.

Актер Иван Макаревич на церемонии праздничного открытия тематической зоны «Улица Ангела» на улице Нахимсона в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Как общаться в семье при разных взглядах на жизнь: мнение Ивана Макаревича

— Как разговаривать со взрослыми родителями, с которыми не сходитесь во взглядах на жизнь? (Отец Ивана Макаревича музыкант Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru.)

— Может, странно прозвучит, но подростки любят, например, спорить, кто какую музыку слушает. Один слушает рок — я с ним не дружу, потому что я слушаю рэп. Мне кажется, что разные взгляды не имеют права — ни политические, ни религиозные, никакие — разъединять семьи, друзей. В мире все очень непросто. Стоит ли тратить время на выяснение отношений? Можно с человеком прогуляться, покормить голубей — это ценнее трехчасового обсуждения мировых вопросов.

— Как с молодежью правильно говорить о ценности семьи в современном мире?

— Мне кажется, примером. Как у них, поколение Z называется? У них есть интернет с рождения, это то, что их отличает от нас. Ты им что-то говоришь, не успел закончить мысль, они уже полезли в интернет смотреть.

Но они наблюдательные, что важно. И если у них перед глазами есть образ хорошего друга, отца, матери, то они будут с этого брать пример. Как бы они ни пытались играть «плохих парней», они все равно хотят быть хорошими, чтобы им улыбались и были рады. И доказывать что-то, тряся пальцем, невозможно. Надо просто показывать пример. Все начинается с самого себя.

Почему Ивану Макаревичу было страшно играть Грозного

— Какое кино вы любите?

— Я люблю драматическое кино, совершенно не обязательно, что оно задавит или сделает грустным. Потому что даже в драматическом кино есть своя красота. Кроме того, часто пересматриваю мой любимый фильм «Любовь и голуби». Он очень греет.

Актер Иван Макаревич перед премьерным показом фильма «Фейерверки днем» в рамках открытия кинотеатра «Лето. Кино. Кион» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Любое искусство, сделанное с любовью, как таблетка от грусти, по сути, работает. Я недавно своих студентов — я преподаю — попросил пересмотреть «Три тополя на Плющихе» (картина режиссера Татьяны Лиозновой, с Олегом Ефремовым и Татьяной Дорониной в главных ролях, лента вышла на экраны в 1968 году. — NEWS.ru). Люблю «Афоню», недавно пересмотрел. Вроде бы жутко депрессивное кино, а тоже заряжает почему-то.

— Почему нет сейчас картин уровня «Афони» или «Любовь и голуби», на ваш взгляд?

— Они есть. Их просто гораздо меньше стало. Потому что, мне кажется, кино и любая другая творческая индустрия со временем все сильнее превращаются в поток конвейерный. А если ты клепаешь в месяц по фильму, то, наверное, сложно в него что-то по-настоящему крутое внести, душевное по-настоящему. Потому и кажется, что сейчас хорошего кино стало меньше.

— В фильме кинорежиссера Андрея Эшпая вы играли Ивана Грозного. Чему научились у персонажа?

— Сколько я ни изучал исторических фигур, которые мне интересны, прихожу к одной и той же мысли — то, что мы знаем о них, нам кто-то написал или рассказал. Мы не можем на 100% в это верить. Просто решили, что вот этот историк, наверное, пишет правду.

Андрей Андреевич Эшпай очень глубокий и крутой режиссер. Мы с ним подробно прорабатывали [образ Грозного]. Мне было жутковато. Когда круглые сутки находишься в этом костюме, декорациях, запахах, речах — понимаешь, что сейчас-то сложно людям доверять. А тогда, [во времена Грозного], я вообще не представляю, как он существовал, будучи окружен манипуляциями, интригами. При этом он же маленьким был, когда все началось (борьба за престол. — NEWS.ru). И вокруг люди им манипулировали очень сильно. Сложно судить, что на самом деле было внутри у человека. И страшно.

Актер Иван Макаревич на церемонии вручения II премии Гильдии кастинг-директоров в Театре на Бронной в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Почему Иван Макаревич считает, что «нет плохих людей»

— Играя эту роль, что вы для себя поняли — о нем, о себе?

— Мы все одинокие — причем не в плохом смысле. Какие бы у нас ни были семьи, мы все равно предоставлены сами себе. С собой мысленно разговариваем, сами строим свою жизнь и так далее. Надо вовремя с собой подружиться. И второе я понял — далеко не все люди честные. И с распростертыми объятиями кидаться к человеку иногда очень опасно. Вот что я понял, играя Ивана Грозного.

— Он для вас — положительная фигура?

— Я считаю, нет плохих людей. Есть люди неуслышанные или обиженные.

— Если бы вам, как режиссеру, дали сейчас снять одно кино — любое, — которое бы стало высказыванием для будущих поколений, о чем оно было бы?

— Я люблю и читать, и снимать про психическое состояние людей — то, что во многих кругах считается табуированной темой, многие стесняются говорить, что у них депрессия. Многие боятся этого. Из-за этого много проблем.

То есть огромное количество людей [в обществе] находятся в депрессии или имеют биполярное расстройство или тревожное расстройство. Я об этом хочу снимать. Про то, что мы все, по сути, — и в хорошем, и в плохом смысле — одиноки, но все очень друг другу нужны. Это моя любимая тема.

— Это о ПТСР (посттравматический синдром — особое состояние расстройства психики, которым страдают люди, пережившие тяжелые жизненные обстоятельства, например войну. — NEWS.ru)?

— Это один из моментов. Но в целом про то, кто такой человек, почему ему иногда бывает плохо. Мне кажется, это всегда было — XVI век, XVIII, XIX, там те же самые проблемы. Просто о них по-разному говорили и по-разному справлялись.

Иван Макаревич на красной дорожке Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Пресс-служба XXI Международного кинофестиваля «В кругу семьи»

— Кто бы стал героем этой картины?

— Наверное, психолог, который прошел и духовную школу, и медицину — и понял, что все гораздо проще, чем многие думают. Надо просто друг друга слышать.

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