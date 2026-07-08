Добронравов, Якушев, муж Гузеевой: как прошел фестиваль «В кругу семьи»

Актер Федор Добронравов и Данила Якушев с супругой Кристиной на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле

В Ярославле завершился XXI Международный кинофестиваль «В кругу семьи» — самый крупный фестиваль в мире, продвигающий фильмы о семейных ценностях. По традиции он проходит в канун Дня любви, семьи и верности. Что рассказали о любви и семье звездные участники культурной программы, какой фильм признан лучшим и почему — в материале NEWS.ru.

Как фестиваль «В кругу семьи» объединяет людей по всему миру

Впервые в этом году в рамках кинофестиваля был организован телемост. Его участниками стали представители девяти регионов России, а также почти 20 иностранных государств — Турции, Швейцарии, Индии, Мексики, Португалии и многих других. Президент кинофестиваля, актер, продюсер и кинорежиссер Александр Ковтунец заявил на церемонии открытия, что «В кругу семьи» объединяет людей по всему миру.

Фестиваль традиционно проходит при поддержке Государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и правительства Ярославской области. Губернатор Михаил Евраев отметил, что на Ярославской земле фестиваль стал важным культурным событием.

Дарья Пицик на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Группа «Братья Грим» на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Нонна Гришаева на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Тимур Хван на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Кирилл Зайцев на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Участники XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Софья Зайка с мужем и дочерью на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Роман Курцын с сыном на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Игорь Жижикин на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ксения Алферова на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Дарья Пицик на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Лилия Абрамова (Татарка FM) на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Данила Якушев с супругой Кристиной на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Надежда Бабкина со спутником на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Никита Михалков на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Станислав Любшин на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Помощник генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Юлия Воронова на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Профессор Калужского государственного университета. Митрополит Калужский и Боровский Климент на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Для нас [принимать фестиваль] — это большая гордость. Сохранение семейных ценностей — один из главных приоритетов нашей работы», — сказал губернатор.

Он добавил, что в регионе с особым вниманием относятся к многодетным семьям. В частности, в Ярославской области предусмотрены финансовые выплаты для молодых семей.

«Если рожаешь первого ребенка до возраста 25 лет, то мы платим 200 тысяч [молодой маме]. За второго [малыша в семье] — до 27 лет, за третьего — до 29. Мы за многодетные семьи», — отметил губернатор.

Народный артист РСФСР Никита Михалков отметил, что фестиваль «В кругу семьи» важен для России. Особое значение это мероприятие приобретает в условиях СВО.

«Мы не разъединяемся, когда тяжело. Мы объединяемся. Это праздник правильный — дает силы идти дальше, помогает преодолеть все, что бы ни случилось», — отметил кинорежиссер.

Что рассказал о своей семье звезда сериала «Сваты» Добронравов

На мероприятии в формате круглого стола, посвященного теме выгорания, художественный руководитель Общенациональных программ «В кругу семьи» Федор Добронравов поделился опытом становления своей ячейки общества. Федор Викторович и его супруга Ирина состоят в браке более 40 лет, а знакомы в прямом смысле со школьной скамьи. Они вырастили двоих сыновей — Виктора и Ивана, которые также стали артистами.

Федор Добронравов на мероприятии в формате круглого стола, посвященного теме выгорания Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Нам было с женой по 20 лет, когда появился Витюшка. Сложно было. Приехали в Москву, у нас не было ни квартиры, ничего. Жили в съемных квартирах. Жена подходила периодически ко мне и говорила: „Солнышко, я больше не могу, у нас нет ни денег, ни жилья, ни перспективы“. Я отвечал: „Потерпи, пожалуйста. Мне кажется, впереди нас ждет что-то хорошее…“», — вспомнил народный артист России.

Преодолев все трудности, чета Добронравовых заработала на квартиру, а их дети выросли, создав собственные крепкие семьи. Артист подчеркнул, что семья — это терпение и труд.

«Работай, радуйся, созидай, люби то, что тебя окружает. Если мы в терпении продолжаем любить друг друга, не отчаиваемся, то все складывается хорошо», — добавил звезда сериала «Сваты».

Митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что настоящая любовь всегда строится «на терпении и на уважении».

Что рассказал о браке муж актрисы Ларисы Гузеевой

В обсуждении принял участие ресторатор Игорь Бухаров — муж известной телеведущей Ларисы Гузеевой.

«Мы с Ларисой живем в браке 28 лет… Мы оба — эмоциональные люди. Дети говорят: „Вы все время ссоритесь“. Я возражаю: „Нет, мы просто эмоционально разговариваем“. Если есть конфликт в семье, его нужно проговаривать. Если ты не проговариваешь, то затаиваешь внутреннюю обиду. Накопление [мелких] обид может перерасти в обиду большую, и тогда люди расходятся», — рассказал Бухаров.

Игорь добавил, что в его семье фундаментом является забота друг о друге.

«Я понимаю, что после съемок жена морально устает. Поэтому всегда делаю так, чтобы она могла отдохнуть. Когда любишь, делаешь все для того, чтобы родному человеку было комфортно», — уточнил бизнесмен.

Ресторатор Игорь Бухаров Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Что сказал о семье актер Данила Якушев

Одним из участников фестиваля стал актер Данила Якушев, известный по ролям в сериалах «Филин» и «Молодежка», а также в фэнтези «Беловодье. Тайна затерянной страны». На днях 40-летний артист связал себя узами брака с 19-летней возлюбленной по имени Кристина. Его решение вызвало критику со стороны пользователей социальных сетей, недовольных разницей в возрасте.

«Какой-то человек, например, написал мне: мол, „не ожидал, что ты такой тупой“. Я не сдержался и ответил: „А я не ожидал, что вы такой невоспитанный“. Мне же не 70 лет, а Кристине не 15 — мы взрослые люди. Вместе делали ремонт в нашем, теперь общем, доме — красили стены, сделали люстру-лодку. Мой всем совет: если вы не поссорились при ремонте, женитесь!», — с улыбкой поделился артист.

Он добавил, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком.

«Все, кто приезжает к нам в гости, говорят, что в нашем доме царит счастье, тишина, спокойствие, и не хочется уходить… А я понимаю, что я абсолютно счастливый человек. Хотим детей, целый дом», — признался Якушев.

Данила Якушев с супругой Кристиной Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Какой фильм победил на фестивале «В кругу семьи»

Специальных наград фестиваля за сохранение семейных ценностей удостоились народные артисты РСФСР Никита Михалков и Станислав Любшин, помощник главы госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова, старший вице-президент, директор по внешним связям банка ПСБ Вера Подгузова, Митрополит Калужский и Боровский Климент, народный артист РФ Федор Добронравов.

В основном конкурсе лучшим фильмом стал «Малыш-каратист» режиссера Алексея Алферова. Продюсер картины и исполнитель одной из главных ролей Роман Курцын рассказал NEWS.ru, что подобного фильма в истории российского кинематографа еще не было.

Актриса Алина Соколова и актер Роман Курцын представили картину режиссера Алексея Алферова «Малыш-каратист» на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Алина Соколова вместе с представителями ярославской школы каскадеров и Боевых Искусств «Бросок кобры» выступают на сцене в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актер Роман Курцын целует кобру в присутствии руководителя и тренера каскадеров и ярославской школы каскадеров и Боевых Искусств «Бросок кобры» Анатолия Вулканова (Феночко) на выступлении в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Руководитель и тренер каскадеров и ярославской школы каскадеров и Боевых Искусств «Бросок кобры» Анатолий Вулканов (Феночко) (белое кимоно) выступает на сцене в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи» Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Руководитель и тренер каскадеров и ярославской школы каскадеров и Боевых Искусств «Бросок кобры» Анатолий Вулканов (Феночко) (белое кимоно) выступает на сцене в рамках Международного кинофестиваля «В кругу семьи» Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Поп-рок-группа «Братья Гримм» выступает на сцене Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Народный артист России, художественный руководитель Общенациональной программы «В кругу семьи» Федор Добронравов на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актер Игорь Жижикин на Международном кинофестивале «В кругу семьи» Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Ксения Алферова на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актер Данила Якушев и его жена, Кристина Недуруева на Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актер Станислав Любшин на торжественном открытии Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на торжественном открытии Международного кинофестиваля «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это первый мотивационный детский фильм о боевых искусствах, после которого хочется идти и заниматься спортом… 70 детей из Ярославля снялись [в этой ленте] — в Ярославле очень талантливые дети, которых должна увидеть не только вся наша страна, но и весь мир», — добавил деятель культуры.

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