Мария Кожевникова показала лицо младшего сына

Актриса Мария Кожевникова в день рождения младшего сына Василия опубликовала в Instagram его архивные фото. Лицо мальчика она практически не показывает, но в этом посте знаменитость прикрепила сразу 10 кадров, где хорошо виден процесс его взросления.

Ну что, пришёл этот момент! Знакомлю вас с нашим младшим сыном Василием, — написала Кожевникова.

Актриса является многодетной матерью. В отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым она воспитывает троих сыновей. Лица старших мальчиков — Ивана и Максима — часто появляются в аккаунте Марии, а вот младшего сына она долго оберегала от посторонних глаз. При этом у него есть свой аккаунт в соцсети, но он закрыт, а в подписчиках всего 22 человека. Судя по всему, этот Instagram пока только для своих.

Сегодня Василию исполнилось четьре года, и в связи с этим звезда сериала «Универ» написала много добрых слов и рассказала о характере младшего сына.

Ты обладаешь невероятной энергией сводить всех с ума на детских площадках, в саду, в гостях. Твоя улыбка, длиннющие ресницы и как ты говоришь: «Мама посмотри в мои честные глазки» творят чудеса, твой шарм распространяется на всех, — отметила многодетная мать.

Мария и Евгений обвенчались ещё в 2013 году, но официально свой брак пара так и не зарегистрировала. В начале 2014-го Мария родила сына Ивана, а в начале 2015-го — Максима.

Ранее сообщалось, что дочь российской эстрадной певицы Ларисы Долиной Ангелина показала архивное фото матери до пластических операций. На кадре, опубликованном в её Instagram в честь Дня семьи, артистка прячет лицо за внучкой, но морщины на лбу и лишние килограммы скрыть не удалось.