Экс-солистка t.A.T.u Елена Катина родила второго сына

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Елена Катина

38-летняя экс-солистка группы t.A.T.u, Елена Катина стала мамой во второй раз. О рождении ребенка написал в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) супруг исполнительницы бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Мужчина опубликовал первое фото с сыном Демьяном, появившимся на свет 11 июля.

Сегодня, в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей @lenakatina за сына люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня, — написал 41-летний Спиридонов.

Катина родила ребенка в подмосковном клиническом госпитале Лапино.

Ранее бизнесмен сообщил, что запустил канал, где будет рассказывать об отцовских буднях. Он также показал, как вместе с супругой готовился к появлению ребенка на свет в больнице.

Я так счастлив! — сказал Спиридонов.

Это первый ребенок предпринимателя. Катина воспитывает семилетнего сына Александра от предыдущего брака со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.

Ранее депутат Виталий Милонов положительно оценил идею о воссоединении t.A.T.u и не нашел в творчестве группы никаких отсылок к ЛГБТ-тематике. Юлия Волкова и Катина сейчас являются семейными людьми и матерями, заявил парламентарий о бывших солистках поп-группы, «визитной карточкой» которой был провокационный образ. По его словам, пусть артистки поют, главное, чтобы было прилично.