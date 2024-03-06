Актриса Ольга Остроумова: как и где сейчас живет, что говорила об СВО

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Ольга Остроумова

Народная артистка России Ольга Остроумова в последний раз снималась в кино в 2022 году. Чем она занимается сейчас, как живет?

Чем известна Остроумова

Ольга Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслан Оренбургской области. После окончания школы она поехала в Москву и поступила в ГИТИС.

В кино Остроумова дебютировала в 1968 году в картине «Доживем до понедельника». Также актриса снималась в проектах «А зори здесь тихие», «Любовь земная», «Судьба», «Варвары», «Василий и Василиса», «Не было печали», «Хочу Луну», «Живой труп», «Очень верная жена», «Змеиный источник», «Бедная Настя», «Зачем тебе алиби?», «Не родись красивой», «Карнавальная ночь 2», «Адмиралъ», «Подлец», «Глаза в глаза» и других.

Всего в фильмографии Остроумовой на данный момент 70 работ.

«Я не из тех актрис, которые всю жизнь эксплуатируют свое обаяние. После фильма „А зори здесь тихие...“ не снималась два года, потому что предлагали только „Женек“! Кажется, чего проще?! Иди и работай, зарабатывай деньги! Могла без особых усилий переходить из фильма в фильм, тиражировать однажды сложившийся (и довольно неплохой, замечу) образ. Но... отказывалась, не то, не так. Пока не позвали сыграть Маню Поливанову в картине „Любовь земная“. Меня очень задела эта роль. Мне хотелось сыграть именно такую, женственную героиню», — рассказывала артистка.

Что известно о личной жизни Остроумовой

В ранней молодости Ольга Остроумова вышла замуж за однокурсника Бориса Аннабердыева. Пара распалась спустя три года.

В 1970 году актриса узаконила отношения с режиссером Михаилом Левитиным.

«Левитин всегда был очень магнетическим человеком: он посмотрел на меня, и вдруг я, не предупреждая мужа, уехала с ним в Ленинград. Когда мы возвращались обратно, то буквально поклялись: приходим домой и объявляем правду. Потому что, как мне тогда казалось, любовь и ложь — вещи несовместимые. Я приехала — и сразу все объявила. А Михаил Захарович сказал... несколько позже», — рассказывала артистка.

В 1975 году у супругов родилась дочь Ольга, в 1983 году — сын Михаил. В 1993 году Остроумова и Левитин развелись из-за неверности режиссера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Остроумова

«У нас была совместная жизнь почти в 23 года длиной. В которой, мне кажется, я сознательно разрушал то, что она для нас строила. Ольга предложила мне уйти из дома, я ответил, что надо подать в суд и все разрушить. На суде она была истицей, и мы раздумывали, какой повод указать в заявлении. Я предложил написать: „За безответственное отношение к семье“. А Ольга — „За безудержную любовь к свободе“», — вспоминал Левитин.

В 1996 году Остроумова вышла замуж за актера и режиссера Валентина Гафта. Он скончался в 2020 году. Последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона.

Что Остроумова говорила про спецоперацию

Ольга Остроумова признавалась, что ей тревожно от нынешних новостей. От грустных мыслей актрису спасает «закон самосохранения, который все равно как-то работает».

«Отвлекаешься на какие-то бытовые дела. Внучка у меня родилась три месяца назад», — рассказывала Остроумова aif.ru.

Артистка верит, что тяжелая ситуация, связанная с конфликтом в отношениях России и Украины, выправится.

«Должна. Все-таки я оптимист. Жизнь неостановима. До нас, после нас все равно будет жизнь», — добавила она.

Чем Остроумова занимается сейчас

Ольга Остроумова продолжает творческую деятельность в России. 76-летняя актриса задействована в спектаклях «Трое в парке, не считая собаки», «8 любящих женщин», «Ричард III» и «Соло для часов с боем».

В кино в последний раз она снималась в 2022 году — тогда вышел мини-сериал «Номинация» с ее участием.

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