Газманов, Авербух, «Папины дочки»: где сейчас актриса Елизавета Арзамасова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Арзамасова

Актриса Елизавета Арзамасова прославилась благодаря сериалу «Папины дочки». В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь артистки?

Чем известна Арзамасова

Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в Москве. В четыре года начала сниматься в кино. Параллельно занималась в музыкальной студии при ГИТИСе.

В 2012 году Арзамасова поступила в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина (ГИТР) на продюсерский факультет.

Популярность артистке принесла роль Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки», который выходил на канале СТС с 2007 по 2013 год.

«На самом деле я полная противоположность Галине Сергеевне. Иногда мне даже хочется ей сказать: „Галь, ну ты приоденься, линзы начни носить“. Но она меня не слушает. Я хорошо помню кастинг „Папиных дочек“. Я стояла и дрожала перед тетеньками и дяденьками, которые на меня сначала пристально смотрели, а потом велели: „Надень очки“. Мне казалось, что от этого я выгляжу еще ужаснее, но они почему-то решили: „Это она“. Потом мне заплели косички, я надела костюм и сразу почувствовала себя Галиной Сергеевной», — вспоминала она.

Также Арзамасова снималась в проектах «Свои дети», «Я сыщик», «Братья Карамазовы», «Любовь в большом городе», «Поп», «Вышел ежик из тумана», «Бесы», «Танкист», «Жить!», «Сорок розовых кустов», «Ивановы-Ивановы», «302 БИС», «Красная шапочка. Онлайн», «Проклятый чиновник», «Две диафрагмы» и других. Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Арзамасовой

Елизавете Арзамасовой приписывали роман с коллегой по сериалу «Папины дочки» Филиппом Бледным. Артисты также вместе играли в спектакле «Ромео и Джульетта».

Также ходили слухи о том, что актриса встречалась с певцом Родионом Газмановым. При этом музыкант отмечал, что их всегда связывала дружба и работа.

«Бесконечно люблю Лизу. Она такой человек, который вызывает влюбленность у всех, кто с ней каким-то образом соприкасается. Мы с ней очень хорошие друзья, у нас прекрасные отношения, мы многим делимся и поддерживаем друг друга в любые моменты», — говорил Газманов в программе «Судьба человека».

В 2020 году Арзамасова вышла замуж за заслуженного мастера спорта России фигуриста Илью Авербуха, который старше ее на 22 года. В 2021 году у пары родился сын Лев.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Елизавета Арзамасова

Зачем Арзамасова делала пластическую операцию

Елизавета Арзамасова признавалась, что ей пришлось сделать серьезные операции. Изменить внешность артистку вынудила травма, которую она получила во время участия в шоу «Ледниковый период», когда упала и ударилась лицом об лед, сломав нос.

«Мои друзья, коллеги и даже подписчики не стали задавать вопросы, хотя и заметили некоторые изменения в моей внешности. На одном из спектаклей партнер по сцене открыл мне дверь прямо... в нос. Форму деликатно поправили. Я боялась: вдруг, потеряю лицо? Муж страшно переживал: „Не надо, не надо“», — вспоминала Арзамасова.

Что Арзамасова говорила про спецоперацию

Осенью 2022 года Елизавета Арзамасова попросила у своих подписчиков прощения за то, что не высказывается по поводу спецоперации. Она объяснила, почему обходит стороной подобные темы.

«Внешний мир ежедневно предлагает к нашему вниманию огромные события. Каждый живой организм, каждая живая душа реагирует. Наши волнения, страхи, сострадание и надежды — все там, в новостной ленте. И я хочу попросить у вас прощения за то, что я не пишу о том, о чем вы и так можете посмотреть в теленовостях или многочисленных Telegram-каналах. Я не хочу. Не справляюсь. Не люблю сленг, но в данном случае использую это слово: „не вывожу“. Я загрузила себя работой по макушку, а все душевные силы и ресурсы — в семье. Правильно это или нет, сложно сказать. Но на этом этапе жизни у меня получается только так», — сообщила Арзамасова в микроблоге.

Чем сейчас занимается Арзамасова

Елизавета Арзамасова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Осторожно! Вивальди!», «Раневская. Сквозь смех и слезы!», «Золушка», «Ночь ее откровений», «Через постель» и «Ромео и Джульетта».

В 2023 году артистка снялась в сериале "Папины дочки. Новые". В скором времени также должны выйти проекты «УГРОза: Трепалов и Кошелек» и «Крот в паутине» с ее участием.

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