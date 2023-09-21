Кинокритик объяснил популярность новых «Папиных дочек» Кинокритик Григорьев связал популярность новых «Папиных дочек» со смешным сюжетом

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Зрители оценили первые серии новых «Папиных дочек» довольно высоко, рассказал NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, сериал полюбился многим зрителям из-за актеров и смешного сюжета.

Зрители оценили первые серии новых «Папиных дочек» довольно высоко. В последнее время, в принципе, появляется много ремейков и продолжений популярных сериалов, в чем не вижу ничего плохого. Сериал полюбился многим зрителям из-за актеров, смешного сюжета. Благодаря успешной сюжетной линии сериал можно снимать очень долго. Знакомые лица, мимика создают приятную атмосферу, в которой зрителю удобно находиться. Так что вполне возможно, что сериал будет успешен и его продолжат снимать дальше. А тех, кто выступают против ремейков со словами «снимите что-нибудь новое», могу заверить, что сейчас выходит много всего нового и интересного, – рассказал Григорьев.

Ранее актер Филипп Бледный, снимавшийся в 2007–2013 годах в одной из главных ролей комедийного сериала «Папины дочки», признался, что первоначально не воспринял всерьез предложение поучаствовать в продолжении ситкома о семье Васнецовых. Как рассказал артист, сначала он просто не понял, про что будет новый сериал. Он также поведал, что его персонаж Веник за прошедшие по сюжету 15 лет сильно изменился и повзрослел, но при этом с ним остались его обаяние и юмор.