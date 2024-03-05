«Слово пацана», реакция на СВО, Бузова: как сейчас живет Наталья Рудова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова прославилась благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и съемкам в ленте «Универ. Новая общага». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталья Рудова

Наталья Рудова родилась 2 июля 1983 года в городе Пахтакоре в Узбекистане. После развода родителей в 12-летнем возрасте переехала с мамой в город Иваново в России. После окончания школы она отучилась в местном училище культуры. Получив образование, артистка переехала в Москву.

В столице актриса первое время работала моделью. Ее дебют в кино состоялся в телесериале «Примадонна», где Рудова сыграла второстепенную роль. Позднее она снялась в лентах «Кто в доме хозяин?» и «Проводница».

Наталья Рудова получила известность после выхода сериала «Татьянин день», где с Анной Снаткиной сыграла главных героинь. Затем она получила роли в фильмах «Казаки-разбойники», «Дыши со мной», «Женщины против мужчин» и снялась в продолжении ленты «Универ». Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Натальи Рудовой

Наталья Рудова предпочитает не афишировать личную жизнь. В интервью NEWS.ru артистка заявила, что сейчас в основном все «хайпуют» на отношениях, однако она не входит в это число.

«Личная жизнь на то и личная, все кроется в названии. Я не хочу чужие трусы видеть, кто, с чем, чего, кого. И свои не хочу показывать, поэтому я не „хайпую“, наверное», — отметила она.

Артистка в личном блоге также пожаловалась, что получает непристойные предложения от поклонников. По словам Рудовой, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Также она рассказала, что ей пишут «известные холостяки и женатые знаменитости».

«Пишут и женатые, и знаменитости женатые. Все думают, что никто ничего не знает, думают, что умнее всех. Но сарафанное радио разносит все среди своих всегда. Мужики, не будьте такими идиотами», — написала она в личном блоге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наталья Рудова

Как Наталья Рудова отреагировала на СВО

Актриса в первые дни спецоперации поделилась своими переживаниями насчет происходящего в личном Telegram-канале. Наталья Рудова заявила, что надеется на переговоры двух сторон и достижение мира. Также артистка сообщила, что столкнулась с критикой и угрозами в свой адрес.

«Вы даже не представляете, что мне „желают“ в директе. Это просто кошмар. Но я не отвечаю на это. Людям страшно. Я это понимаю. Мне тоже страшно, и я очень хочу мира», — написала она.

Рудова призналась, что из-за сильных переживаний практически не спит. На фоне этого у нее впервые случилась паническая атака. Актриса следила за переговорами российской и украинской делегации, однако в марте 2022 года перестала освещать политическую повестку в соцсетях.

Чем сейчас занимается Наталья Рудова

Наталья Рудова продолжает сниматься в кино. В 2023 году она появилась на экране в фильме «Осьминог» и сериале «Жизнь по вызову» и его продолжении. В ленте актриса сыграла бывшую девушку легкого поведения.

В июне 2023 года Наталья Рудова стала участницей реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ в составе звездной команды. Она покинула проект после шестого выпуска, проиграв испытание на вылет.

Артистка активно ведет личный блог и посещает светские мероприятия. В конце прошлого года она побывала на шоу певицы Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев» и рассказала NEWS.ru, что является большой поклонницей исполнительницы.

«Секрет успеха [Бузовой] — в желании работать в первую очередь. В таланте, в умении коммуницировать и в поцелованности Богом в какой-то степени, потому такого масштаба личностями просто так не становятся», — отметила она.

В январе Рудова призналась, что была бы не против сняться в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она отметила, что сыграла бы в проекте «пацана». Артистке не нравится, что в российском кинематографе «основные ставки» идут на мужские роли.

Читайте также:

«Когда началась СВО, я перекрестилась»: где сейчас актриса Алла Довлатова

Пластика, развод, блог: куда пропала экс-солистка Hi-Fi Таня Терешина

Что известно об отказе актера Сергея Селина читать «про умирающую Россию»