«Когда началась СВО, я перекрестилась»: где сейчас актриса Алла Довлатова

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Алла Довлатова

Актриса и ведущая Алла Довлатова известна авторским шоу на «Русском Радио» и съемками в лентах «Тайны следствия», «Трое в Коми», «Мангуст». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Алла Довлатова

Довлатова не снималась в кино с 2019 года, но она задействована в постановках театра Антона Чехова. В частности, гастролирует по России со спектаклем «Не понравится — уйду!», в котором исполняет сразу пять разных ролей. Также артистку можно увидеть на сцене в комедии «Женихи по объявлению».

В январе 2024 года 49-летняя Алла Довлатова сообщила, что сделала пластическую операцию. Она призналась, что скорректировала контур лица под влиянием соцсетей. По словам радиоведущей, она устала накладывать фильтры на фото и видео, прежде чем показывать их подписчикам.

«Хирург мне в этот раз сделал открытую пластику нижних век, липофилинг носослезных борозд и скул, а также кистей рук, предварительно забрав жир из внутренней поверхности бедер. И так как жира было мало, то еще забрал жир из-под коленок», — рассказала она в личном блоге.

Как Алла Довлатова относится к спецоперации

Радиоведущая поддерживает СВО и действия российской власти. По словам Аллы Довлатовой, такую позицию она заняла с первых дней спецоперации. Артистка призналась, что предполагала развитие подобных событий, потому что у нее работает домработница из Горловки.

«У меня же домработница из Горловки, и все, что там происходило, я тоже знала. И уже тогда поняла, что нас хотят уничтожить. Поняла пусть и не в таком объеме, как мы понимаем это сейчас. Так что, когда началась СВО, я перекрестилась и подумала: „Лишь бы потерь у нас было как можно меньше“. Я, безусловно, люблю свою страну. Это же моя страна. Как я могу по-другому к ней относиться?» — сказала она на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Довлатова также рассказала, что готова поехать в Донбасс и навестить раненых в госпиталях. Она приняла тот факт, что ее мужа, сотрудника МВД Алексея Бороду, могут отправить на фронт.

«Повестка ему не приходила, он же действующий офицер. Муж работает в отделе по борьбе с похищениями людей и занимается этническими преступлениями. В мае месяце он меня заранее подготовил, сказал, что все может произойти по щелчку пальцев, поэтому вещи должны быть собраны», — поделилась она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алла Довлатова

Как Алла Довлатова относится к уехавшим артистам

Алла Довлатова в интервью NEWS.ru сравнила уехавших из России из-за СВО коллег с сорняками, которые не смогут прижиться на чужбине. По ее мнению, уехавшие знаменитости «любили себя, деньги, славу, но не Родину».

«Они (уехавшие артисты. — NEWS.ru) нам зла желают. Они хотят, чтоб нас тут всех закидало. Но этого не будет. У нас будет всё хорошо. Потому что мы на своей земле. Здесь наши корни. А они — как сорняк. Ну попробуй пересади в пустыню елку. Приживется она? Нет, конечно. Честно говоря, не осуждаю, не жалею их — вообще неинтересно», — заявила артистка.

Также она сравнила отъезд из России актера Анатолия Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с его уходом от жены, актрисы Марины Голуб. По мнению Довлатовой, «он поступил с родиной, с театром, со зрителем, который его почитал, точно так же, как поступил и с Мариной, очень любившей его».

Что известно о личной жизни Аллы Довлатовой

В первый раз Алла Довлатова вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Лютого. В браке она родила дочь Дарью и сына Павла. В 2007 году ведущая развелась и вернула свою девичью фамилию.

Во второй раз артистка вышла замуж за сотрудника полиции Алексея Бороду, с которым ее познакомил народный артист РФ Филипп Киркоров. В 2008 и 2017 годах пара обзавелась общими наследниками — Довлатова родила дочерей Александру и Марию.

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