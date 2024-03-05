Светлана Ходченкова: где сейчас, как живет, последние новости о ней 5 марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова активно снимается в кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни актрисы, чем она увлекается?

Что известно о личной жизни Ходченковой

Светлана Ходченкова была замужем один раз. Ее избранником стал сокурсник по Щукинскому училищу Владимир Яглыч. Они вместе снимались в фильме «Тихий московский дворик».

Пара поженилась в 2005 году, а в 2010-м развелась.

«Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — вспоминал Яглыч.

В 2011 году Ходченкова встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году предприниматель сделал артистке предложение руки и сердца, она приняла его, но свадьба так и не состоялась.

После расставания с бизнесменом ее подозревали в романе с актером Дмитрием Малашенко. В 2018 году Ходченкова вернулась к Петришину и вместе с ним отдыхала на Бали, но дальше курортного романа дело не зашло. В итоге он женился на модели Алесе Кафельниковой, которая родила ему дочь.

В 2019 году Ходченковой приписывали роман с юмористом Семеном Слепаковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Однако актриса заявила, что они со Слепаковым просто дружили.

«Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже, как слон! Ну сколько можно!» — говорила она в интервью «ОК!».

Сейчас Ходченкова не раскрывает подробностей своей личной жизни.

Что Ходченкова говорила о Зеленском

В 2019 году Светлана Ходченкова высказала свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском, вместе с которым снималась в фильме «Любовь в большом городе».

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — говорила актриса KP.RU.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Светлана Ходченкова

С кем дружит Ходченкова

Светлана Ходченкова дружит с актрисой Екатериной Вилковой. Актрисы вместе играли в картине «Одноклассницы».

«Просто многие люди, особенно в нашей профессии, набрасывают на себя много наносного: каких-то стереотипов, ложных представлений. Всю эту спесь иногда очень хочется сбить. Поэтому если человек способен посмеяться над собой, то я в такого прямо влюбляюсь. Я иногда могу жестко пошутить над кем-то, но с таким же успехом смеюсь и над собой. Для меня важно, чтобы человек мог трезво оценивать самого себя. Такие люди — искренние, адекватные — вообще крайне редко встречаются», — говорила Вилкова про Ходченкову.

При этом артистки отмечали, что могли стать соперницами, а не подругами, так как из-за похожего типажа их часто приглашали на одни и те же роли.

Собирается ли Ходченкова завершать карьеру

В последние годы Светлана Ходченкова увлеклась танцами на пилоне. Она признавалась, что это занятие стало ее главной страстью, ради которой она когда-нибудь может даже отказаться от актерской карьеры.

«Ну я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — шутила Ходченкова.

Чем Ходченкова занимается сейчас

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в проектах «Актрисы» и «Мерзлая земля».

В скором времени на экраны также должны выйти картины «Волшебник Изумрудного города», «Очевидное невероятное», «Спойлер», «Анна К», «Кровь на танцполе», «Сказочные выходные», «Мама из прошлого» и «жЫЫЫзнь».

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