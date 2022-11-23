«Также поступил с Мариной Голуб»: Довлатова оценила отъезд Белого в Израиль Телеведущая Довлатова сравнила отъезд актера Белого из России с его уходом от жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова сравнила отъезд из России актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, покинувшего страну после начала специальной операции РФ на Украине, с его уходом от жены, актрисы Марины Голуб (1957 — 2012). Довлатова заявила NEWS.ru, что «он потом поступил с родиной, с театром, со зрителем, который его почитал, точно также, как поступил и с Мариной, очень любившей его».

Ведущая пояснила, что знала об обстоятельствах расставания Белого и Голуб после 11 лет совместной жизни от самой актрисы, вместе с которой несколько лет вела шоу «Девчата» на канале «Россия». Она назвала погибшую в ДТП коллегу веселой, легкой, неординарной личностью.

Она [Марина Голуб] была очень открытая, а я считала, что у нее репетиции, театр, съемки, что она всё время занята. Она крутилась, как белка в колесе. И я старалась её не обременять своим общением. А потом поняла, что недообщалась. Потому что Марина была очень мудрая, многому могла бы научить, — рассказала Довлатова.

Ведущая добавила, что однажды бывший муж Марины Голуб актер Анатолий Белый стал гостем ее эфира на «Русском Радио». По словам Довлатовой, он произвел впечатление приятного человека, приглашал на свои спектакли в театр. Однако та не воспользовалась предложением. Актриса уверена: оставивший супругу Белый позже «поступил также с родиной, с театром, со зрителем, который его почитал».

Я понимаю, что он хороший артист. Хороший артист — это профессия. Не всегда с этими людьми хочется общаться. Да, он умел себя вести. Но то, как он потом поступил с родиной, с театром, со зрителем, который его почитал... он ведь точно также поступил и с Мариной, очень любившей его и верившей. И вот тогда у меня сошлись пазлы, — объяснила Довлатова.

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