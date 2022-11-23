Довлатова назвала уехавших артистов сорняками, любившими себя и деньги Актриса Довлатова назвала уехавших из России коллег сорняками, любившими себя и деньги

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Актриса Алла Довлатова сравнила уехавших из России из-за специальной военной операции на Украине коллег с сорняками, которые не смогут прижиться на чужбине. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что покинувшие страну знаменитости «любили себя, деньги, славу, но не родину».

Они [уехавшие артисты] нам зла желают. Они хотят, чтоб нас тут всех закидало. Но этого не будет. У нас будет всё хорошо. Потому что мы на своей земле. Здесь наши корни. А они, как сорняк. Ну попробуй пересади в пустыню елку. Приживется она? Нет, конечно. Честно говоря, не осуждаю, не жалею их — вообще не интересно, — заявила Алла Довлатова.

Актриса считает, что демонстративным отъездом за границу ряд ее коллег «показали нелюбовь к родине».

Там была любовь к деньгам, там была любовь к себе, там была любовь к славе. Только любви к родине там не было, — отметила Довлатова.

Ранее певец Олег Газманов раскритиковал своего коллегу Максима Галкина за отъезд из России и негативные высказывания о стране. Он заявил, что Галкин предал страну и людей. Газманов считает, что поведение артиста вызвано «комплексом эмигранта». Газманов уточнил, что до произошедшего он дружил с Галкиным, однако его поступки внесли коррективы в отношения.