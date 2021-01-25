Радиоведущая Алла Довлатова рассказала о личном способе похудения

https://static.news.ru/photo/e909ffa0-5e53-11eb-9529-fa163e074e61_660.jpg Алла Довлатова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радиоведущая Алла Довлатова в разговоре с журналистами рассказала, каким образом борется с лишним весом. Блондинка к настоящему моменту является матерью четверых детей. Её старшей дочке скоро исполнится 21 год. И каждая беременность приводила к тому, что женщина набирала примерно по 20 килограммов.

Однако всякий раз ведущая избавлялась от лишнего веса в течение примерно двух месяцев. Главным средством похудения Довлатова назвала спорт. Она ходит на фитнес, иногда по пять раз в неделю, упражняется в дыхательной гимнастике и практикует аквааэробику. Кроме того, ведущая иногда впускает в свою жизнь интервальное голодание.

По поводу продуктов Довлатова сказала следующее: она никогда и ни при каких условиях не станет есть сахар или класть его в чай или кофе. Также, по словам ведущей, она стала делать висцеральный массаж.

Он помогает расстаться с тем жиром на животе, который накопился за долгие годы. Органы стали работать по-другому. Просто встали на место, это большое дело, — цитирует ведущую StarHit.

Как ранее передавал NEWS.ru, британский эксперт по питанию и фитнесу Даррен Кирби назвал ряд продуктов, которые можно заменить более здоровыми аналогами, чтобы похудеть.

Специалист посоветовал есть овсяные хлопья вместо каш быстрого приготовления с большим количеством сахара. Этот продукт имеет низкий гликемический индекс и, как следствие, способствуют снижению уровня сахара в крови. Для вкуса в них можно добавить кленовый сироп или корицу.