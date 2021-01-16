Эксперт по питанию назвал помогающие похудеть продукты

https://static.news.ru/photo/d3676f42-58eb-11eb-a48a-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Британский эксперт по питанию и фитнесу Даррен Кирби назвал ряд продуктов, которые можно заменить более здоровыми аналогами, чтобы похудеть.

Специалист посоветовал есть овсяные хлопья вместо каш быстрого приготовления с большим количеством сахара. Этот продукт имеет низкий гликемический индекс и, как следствие, способствуют снижению уровня сахара в крови. Для вкуса в них можно добавить кленовый сироп или корицу.

Вместо макарон Кирби предложил включить в рацион киноа, передаёт Daily Express. Эта крупа готовится так же просто, как паста, и имеет низкий гликемический индекс. При этом в ней содержится большое количество протеина, позволяющего дольше чувствовать насыщение.

Батат можно использовать как альтернативу картофелю. Кирби посоветовал запекать его в духовке с небольшим количеством оливкового или сливочного масла.

В качестве десерта эксперт предложил использовать тёмный шоколад с большим содержанием какао. Он снижает артериальное давление и таким образом уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кирби рекомендовал выбирать шоколад с содержанием какао более 70%. Также специалист посоветовал каждый день выпивать по два литра воды.

Ранее NEWS.ru приводил советы по похудению от внештатного диетолога российского Минздрава.