Эксперт по питанию назвал помогающие похудеть продукты

Британский эксперт по питанию и фитнесу Даррен Кирби назвал ряд продуктов, которые можно заменить более здоровыми аналогами, чтобы похудеть.
Специалист посоветовал есть овсяные хлопья вместо каш быстрого приготовления с большим количеством сахара. Этот продукт имеет низкий гликемический индекс и, как следствие, способствуют снижению уровня сахара в крови. Для вкуса в них можно добавить кленовый сироп или корицу.
Вместо макарон Кирби предложил включить в рацион киноа,
Батат можно использовать как альтернативу картофелю. Кирби посоветовал запекать его в духовке с небольшим количеством оливкового или сливочного масла.
В качестве десерта эксперт предложил использовать тёмный шоколад с большим содержанием какао. Он снижает артериальное давление и таким образом уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кирби рекомендовал выбирать шоколад с содержанием какао более 70%. Также специалист посоветовал каждый день выпивать по два литра воды.
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