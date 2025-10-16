Жизнь в Израиле, возвращение в РФ, поддержка ВСУ: как живет Анатолий Белый

Актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поделился подробностями жизни в Израиле. Что он рассказал, почему уехал из России и как артист относится к СВО?

Как сейчас живет Белый

По словам 53-летнего Анатолия Белого, в Израиле он чувствует себя как дома и хотел бы там навсегда остаться.

Актер признался, что почти разорвал все связи с Россией. Белый отметил, что «ниточки», связывающие его с РФ, еще остались, но их очень мало. При этом он до сих пор переживает из-за некоторых утрат. Их артист назвал очень сокровенными.

После начала спецоперации на Украине Белый переехал в Израиль, где уже 25 лет жили его родители. Вместе с ним из России уехали жена Инесса и двое их сыновей.

В Москве у Белого осталась квартира в доме в Большом Харитоньевском переулке рядом с Чистыми прудами площадью 133 квадратных метра. Актер переписал ее на жену. Также на супругу Белого зарегистрирована еще одна квартира — в столичном районе Тропарево-Никулино.

Может ли Белый вернуться в Россию

Артист признавался, что ранее стал жертвой «пропагандистской машины». По его мнению, Россию «не ждет ничего хорошего», поскольку «сломан ген свободы».

После переезда артист продолжил свою карьеру в кино и обратился к агенту для поиска ролей. Для работы в местных театрах ему требовалось знание иврита, поэтому он начал заниматься с репетитором. Белый подчеркнул, что его не тревожит отсутствие съемок, так как у него есть достаточные финансовые сбережения.

Спустя год после переезда в Израиль актер сообщил в соцсетях, что жизнь за границей оказалась непредсказуемой, но возвращаться в Россию он не собирается. Также он отметил, что сделал шаг на свободу и начал новую жизнь.

В декабре 2023 года Министерство юстиции РФ включило Белого в реестр иностранных агентов. В заявлении ведомства было отмечено, что он выступал против проведения специальной военной операции и распространял ложную информацию о решениях российских властей. Кроме того, актер участвовал в сборе средств для поддержки Вооруженных сил Украины.

Как сложились личная жизнь и карьера Белого

Анатолий Белый, настоящая фамилия — Вайсман, родился 1 августа 1972 года в Брацлаве.

После школы он поступил в авиационный институт, но быстро понял, что выбрал не ту профессию.

Он увлекался КВНом и играл в народном театре. Вскоре Анатолий отправился в Москву и поступил в Театральное училище имени Щепкина.

Актер снимался в картинах «Мама», «Горе от ума», «Хозяин империи», «Седьмой день», «Жесть», «Давай поиграем», «Ярик», «Никто, кроме нас…», «Храни меня, дождь», «Зеленые поля», «Кто я?», «Пандора», «Стальная бабочка», «Метро», «Вангелия», «Куприн. Яма», «А зори здесь тихие…», «Наследники», «Дом Фарфора», «Взрывная волна», «Мой Пушкин», «Пассажиры», «Мастер», «Ева, рожай!», «Черная весна» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

Анатолий Белый был женат на актрисе Марине Голуб, удостоенной звания заслуженной артистки России. Их отношения длились 11 лет. В 2012 году Голуб скончалась.

В 2013 году Белый женился второй раз — на актрисе и дизайнере Инессе Москвичевой. У пары есть двое детей: сын Максим и дочь Виктория.

