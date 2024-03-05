Что известно об отказе актера Сергея Селина читать «про умирающую Россию»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Селин

Актер Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», отказался читать на съемках сценарий «про умирающую Россию» и порвал его. Что об этом известно, как артист прокомментировал скандал?

Что за скандал с Селиным на съемках о России

В Сети распространилось видео со съемок с Сергеем Селиным, на которых он порвал сценарий. На опубликованных кадрах можно увидеть, как актер представляется, а затем начинает читать сценарий, в котором говорилось о нищающих россиянах и вымирающих городах. Артист, озвучив несколько строк, заявил, что ему не нравится написанное, однако голос за кадром настаивал на том, чтобы оставить все как есть.

«Мы с вами говорим о том, что страна постепенно умирает, работа не идет, люди живут в нищете. Давайте без этой песни похвальной и так далее», — отметил человек со съемочной группы.

В ответ Сергей Селин заявил, что не будет распространять ложную информацию и не согласился с мнением, что в России вымирают города.

«Моя работа — это не врать людям, а говорить им как можно больше максимальной правды», — отметил артист.

Затем Селину присутствующий за кадром человек предложил благодаря своим актерским способностям зачитать сценарий так, чтобы в него поверили люди, несмотря на то, что сам артист не согласен с написанным. Оппонент настаивал на том, что «Россия оказалась в беде».

«Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути, если у тебя такие мысли», — ответил ему Селин.

Однако представитель съемочной группы настаивал на продолжении съемок и читке заранее подготовленного сценария.

«Я сейчас встану и уйду, понял? Ты сейчас договоришься у меня. Я твой вариант отработал, теперь я хочу, чтобы зритель услышал мой вариант. Мое представление о событиях, которые происходят в нашей стране», — добавил Селин.

После того как мнение актера отказались записывать, Сергей Селин порвал сценарий «про умирающую Россию» и ушел из кадра.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Селин

Какие подробности скандала рассказал Селин

Актер Сергей Селин в интервью NEWS.ru заявил, что его пригласили на съемку, где предлагалось поговорить о стране. Однако заранее его не предупреждали, что речь пойдет о таких словах, как «умирающая Россия».

«Мне предложили поговорить о России, но про такие слова, как „умирающая Россия“, речи не было. Когда я прибыл на площадку, мне дали текст. Я сказал, я не буду говорить это. Это против моих личных убеждений, а режиссер настаивал», — уточнил он.

По словам артиста, съемка была устроена специально в преддверии президентских выборов, и он заранее договорился с режиссером, что не будет переходить на личности.

«Это не была реклама, просто решили поговорить о России. Мне сказали, это в преддверии президентских выборов, поговорить о России. Вся моя реакция на это. Я сказал, что это за текст. Причем заранее предупреждал, что ни слова о персоналиях, не вздумайте, но получилось с точностью до наоборот. Они, видимо, специально подготовили такие вопросы», — отметил артист.

Сергей Селин также признался, что в распространившейся в Сети ролик не вошла часть, где он матом ругается на съемочную группу.

«Я там между прочим еще матом ругался, но это не вошло. Режиссера я не знаю. Достаточно молодые ребята, за 30 лет. Я не знаю, была ли это их установка», — добавил актер.

Читайте также:

Садальский, отказ покидать РФ, монастырь: как сейчас живет Ольга Гобзева

Германия, бизнес, выставки в Милане: как сейчас живет певица Лариса Мондрус

«Если хочется отблагодарить — заплатите»: где сейчас актер Максим Суханов