Германия, бизнес, выставки в Милане: как сейчас живет певица Лариса Мондрус

Фото: melody.su

Лариса Мондрус на обложке альбома

Советская певица и актриса Лариса Мондрус прославилась после появления на Центральном телевидении и участия в «Голубом огоньке» и «Кабачке 13 стульев», а также песнями «Проснись и пой», «Может, нет, может, да», «Синий лен». Что известно о карьере и жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Лариса Мондрус

Лариса Мондрус родилась 15 ноября 1943 года в Джамбуле, город в Казахской ССР. В детстве она с родителями переехала в Ригу, где окончила русскую школу и местное музыкальное училище. Первый успех пришел к ней, когда она стала солисткой Рижского эстрадного оркестра. В 1964 году ее пригласили в Москву.

Известность всесоюзного масштаба она получила благодаря выступлениям на Центральном телевидении. На новогоднем «Голубом огоньке» 1964 года она исполнила композицию «Лунный свет» Эдди Рознера. А спустя два года в той же программе спела песню «Звезды нас ждут» и сидела за одним столом с первым космонавтом Юрием Гагариным.

В эти же годы Лариса Мондрус начала сниматься в фильмах. Она появилась на экране в комедиях «Дайте жалобную книгу», «Одуванчик» и «Сказки русского леса». В фильме «Джентльмены удачи» певица исполнила песню «Проснись и пой». В 1968 году певица устроилась артисткой «Москонцерта», где проработала вплоть до 1972 года.

Почему Лариса Мондрус эмигрировала

Руководители телевидения и радиовещания с годами стали препятствовать ее появлению на сцене. Артистку критиковали за выступления в коротком платье, а также танцы на сцене. В 1971 году певицу лишили выходов в телеэфир.

В марте 1973 года она вместе с супругом латвийским композитором Эгилом Шварцем покинула СССР и обосновалась в пригороде Мюнхена, Грюнвальде. Певица стала сниматься на местном ТВ, а в 1974-м вышел ее альбом Die Herzen singen на немецком языке. Позднее ее дискография пополнилась десятью альбомами. Лариса Мондрус пела на пяти разных языках.

Россию впервые после отъезда вместе с мужем артистка посетила в 2001 году. В 2005-м она выступала на юрмальском фестивале «Новая волна». Последний раз она приезжала в Москву в 2018 году и приняла участие в двух выпусках программы «Привет, Андрей!»

Во время нахождения в России певица рассказала, что задолго до народной артистки СССР Аллы Пугачевой исполнила на латышском языке песню «Миллионы алых роз». Мондрус обратила внимание, что эта композиция не имеет никакого отношения к цветам.

«Это очень печальная история „Марите“ — о девушке, которая пела своим детям печальные песни. И к алым розам она не имеет никакого отношения», — объяснила артистка RG.RU.

Что известно о личной жизни Ларисы Мондрус

В 1964 году певица вышла замуж за композитора Эгила Шварца. Оба будущих супруга работали в Рижском оркестре. После эмиграции в 1982 году у них родился сын Лорен. После рождения наследника певица ушла со сцены, стала владелицей магазина обуви.

Ее сын Лорен Шварц получил образование в пианистической школе, но предпочел науку и стал руководителем кафедры на факультете информатики в Университете Мюнхена.

Чем сейчас занимается Лариса Мондрус

Лариса Мондрус в 80 лет продолжает жить в Германии. Артистка не ведет блоги в социальных сетях и не имеет официального сайта.

Последние годы она занималась личным бизнесом, а также посещала выставки в Милане и Дюссельдорфе, где приобретала продукцию для своего магазина. Певица в последних интервью рассказывала, что проживает недалеко от своего бутика в Мюнхене.

«Мой дом — моя крепость. Мы сами его построили недалеко от моего магазина. Там четыре этажа, подвал. Особенно радовался дому мой сын. Мы вместе с мужем обставили этот дом без излишеств. У нас там все строго и скромно, нет такой вычурности», — отметила она.

Мондрус признавалась, что смотрит российское телевидение и следит за развитием русской музыки.

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