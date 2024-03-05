Филипп Киркоров: последние новости 5 марта, концерты, скандалы, Пугачева

Фото: Пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров публично поддержал Аллу Пугачеву. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, в каких программах он появится в ближайшее время?

Что Киркоров сказал о новой песне Пугачевой

Клип на новую песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня» появился в Сети несколько дней назад. Видео опубликовал ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После этого Филипп Киркоров в микроблоге выложил различные кадры, на которых он либо находится в одиночестве, либо рядом с Примадонной. На одном из фрагментов он дарит цветы бывшей жене, стоя перед ней на коленях.

«Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой — ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — написал поп-король.

Что за скандал с Киркоровым случился в Москве

3 марта в московском концертном зале Crocus City Hall состоялся концерт «О чем поют 8 Марта», приуроченный к Международному женскому дню. В мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Валерия, Лев Лещенко, Николай Басков, Ярослав Дронов (SHAMAN), Стас Пьеха, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Алексей Чумаков и другие артисты.

После выступления журналисты ждали Киркорова в специально отведенном для этого помещении, в которое знаменитости приходили, чтобы пообщаться со СМИ. По данным MK.RU, представители прессы больше всего хотели поговорить с поп-королем, чтобы задать ему вопросы о «голой» вечеринке и поездке в Донбасс.

«Впрочем, заходить в правильную дверь, то есть к журналистам, как это делали его коллеги, Филипп не стал. И снова пошел в другую. Организаторы сначала звали Киркорова пообщаться с журналистами через менеджера, а потом подошли и к нему самому. Ответ был отрицательным в обоих случаях», — пишет MK.RU.

По информации СМИ, скандал случился из-за представителей музыканта, которые потребовали журналистов освободить помещение, чтобы они «не помешали» Киркорову пройти в гримерку и «не задали ему неудобный вопрос». Представители прессы возразили, и из-за этого произошла перепалка.

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», — цитирует MK.RU одного из свидетелей произошедшего.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие шоу с участием Киркорова выйдут в ближайшее время

На канале ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Филипп Киркоров.

Кроме того, на НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России поборются Филипп Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Джиган, Дмитрий Маликов, Денис Дорохов, Мигель и другие.

«Всего будет 10 участников, каждый из них вносит 2 млн рублей в общий призовой фонд, таким образом, главный приз составит 20 млн рублей, большая часть которого будет потрачена в благотворительных целях», — сообщается на сайте НТВ.

Также 24 февраля Киркоров появился в шоу «Конфетка» ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

Помимо этого, музыкант остался в жюри шоу «Маска». Премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

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