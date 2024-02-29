Навальный, отъезд из РФ, Троянова: куда пропала актриса Ирина Вилкова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Ирина Вилкова

Актриса Ирина Вилкова, получившая известность благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», уехала из России в 2022 году. Как она живет сейчас, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Вилкова

Ирина Вилкова родилась 1 мая 1986 года в Новокузнецке. После окончания школы она поехала в Москву, где поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина.

В кино артистка дебютировала в 2004 году в картине «Всадник по имени смерть». Также Вилкова снималась в проектах «Обручальное кольцо», «Солдаты-15: Новый призыв», «Реальные пацаны», «Интимные места», «Репетиции», «Ее звали Муму», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Полицейский с Рублевки. Снова дома», «Ангел мести», «Полицейский с Рублевки. Мы тебя найдем», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел — 2», «Полицейский с Рублевки — 5», «Окаянные дни» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Вилковой

В студенческие годы Ирина Вилкова встречалась с актером Алексеем Литвиненко. Пара рассталась спустя два года.

По данным СМИ, артистка также состояла в отношениях с бывшим муниципальным депутатом Москвы Ильей Яшиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом сама Вилкова о своей личной жизни не распространяется.

В 2020 году актриса родила сына. Имя его отца она не раскрыла.

Рожать Вилкова отправилась после того, как ее задержали на Красной площади за участие в пикете в поддержку оппозиционера Алексея Навального вместе с актрисой Яной Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Чем Вилкова занимается сейчас

Ирина Вилкова в последний раз снималась в кино в 2022 году — тогда вышли проекты «Детективное агентство Мухича» и «Снег, сестра и росомаха» с ее участием.

В начале 2022 года актриса вместе с сыном покинула Россию, однако летом вернулась и стала частью спектакля «Аляска».

В 2023 году Вилкова опубликовала в соцсетях посты из французского города Иль-Рус. Во Франции также находилась ее подруга Яна Троянова. Вилкова признавалась, что думала о возможности остаться в Москве, но все же решилась на переезд.

В конце прошлого года артистка заявила, что «приобрела себя заново».

«С наступающим. Итоги года разглашать нельзя. Ничего разглашать нельзя. Ничего нельзя. Ничего. Almost ничего. Кроме котиков, детей, добра, любви и благодарности. Что же. Благодарность этому году. Самое главное — за приобретение себя заново в этом блаженном одиночестве материнства. На берегу горного озера», — написала Вилкова.

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