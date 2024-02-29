«Я не могу умереть»: как и где сейчас живет актриса Нина Гребешкова

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Нина Гребешкова

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова в последнее время пропала с экранов. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Гребешкова

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Окончила ВГИК.

В 1954–1990 годах — была актрисой Театра-студии киноактера.

В кино она дебютировала в 1950 году в картине «Смелые люди». Также артистка снималась в проектах «Беспокойная весна», «Муму», «Сказка о потерянном времени», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Неизвестный солдат», «Любочка», «Медики», «Виола Тараканова», «Легенда № 17», «Экипаж» и других.

Всего в фильмографии Гребешковой более 60 работ.

Что известно о личной жизни Гребешковой

В 1983 году Нина Гребешкова вышла замуж за режиссера Леонида Гайдая. В браке родилась дочь Оксана.

«Мы, актеры, тогда „варились“ вместе с режиссерами. А ведь школу я, как и другие девочки на курсе, заканчивала „девчачью“. И ребята постоянно над нами подшучивали. Мы частенько забывали, что они находятся рядом. По привычке могли бесстыдно задрать юбку, чтобы поправить резинки на чулках. Парни просто сгибались пополам от хохота. А для режиссеров мы, будущие актеры, были словно подопытные кролики. И вот Леня пригласил меня в свою студенческую постановку „Отца Горио“ Бальзака, предложив сыграть госпожу де Нунсинген, дочку Горио», — вспоминала актриса.

Супруги прожили вместе 40 лет. В 1993 году Гайдай умер от тромбоэмболии легочной артерии на руках у жены.

«Я очень скучаю по мужу, мне с ним так повезло. Правда, Леня не снится мне и не зовет с собой. Не было ни дня, когда я не вспоминала бы о нем. Знаете, я перематываю в памяти все, что между нами было, и удивляюсь — как он меня терпел, ведь я была такой невыносимой!» — рассказывала Гребешкова изданию StarHit.

Фото: Агентство «Москва» Актриса Наталья Варлей, композитор Александр Зацептн, вдова Л.Гайдая актриса Нина Гребешкова, народный артист СССР Владимир Этуш на открытии мемориальной доски режиссеру Леониду Гайдаю

Что за скандал был с Варлей

В 2018 году народная артистка РСФСР Наталья Варлей в автобиографии заявила о домогательствах Леонида Гайдая. По ее словам, режиссер во время «Кавказской пленницы» пытался поцеловать ее.

Нина Гребешкова отреагировала на эту информацию спокойно.

«Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком говне копаетесь? Ну, написал человек, я не читала, что она там написала. У меня нет ее книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер 25 лет тому назад. Мне это неинтересно», — комментировала актриса.

Чем сейчас занимается Гребешкова

Последний раз Нина Гребешкова снималась в кино в 2020 году — тогда вышел сериал «Содержанки 2» с ее участием.

93-летняя актриса отмечала, что старается смотреть на жизнь с оптимизмом.

«Я вообще очень веселый, можно даже сказать, легкомысленный человек, и это меня спасало по жизни. Я ни к чему на свете, кроме, может быть, факта человеческой жизни, не отношусь серьезно. Я — долгожитель. Наверное, это потому, что была очень счастливым человеком. И свое счастье я понимала и ценила. Ну а потом, я еще нужна. Это тоже имеет значение. Раньше жила для дочки, мужа. Леня ушел, надо было внучку поднимать, довести до института. Внучке уже за 30, и я теперь говорю: „Ну как же, я не могу умереть — мне надо внучку довести до... пенсии!“» — заявляла она.

Грешебкова также увлечена дачей. Благодаря друзьям и поклонникам их творческой семьи звенигородская дача, которая пережила пожар, была восстановлена. Подарок артистке сделали и мастера программы «Идеальный ремонт», переоборудовав дом для круглогодичного пользования и облагородив ландшафт приусадебного участка.

«Я сплю столько, сколько мне надо, ем то, что хочу. Делаю только то, что мне нравится», — рассказывала Гребешкова.

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