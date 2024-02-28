Франция, смерть дочери, «Кадетство»: где сейчас актриса Елена Захарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Захарова

Актриса Елена Захарова играет в театре и снимается в кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь звезды сериала «Кадетство»?

Чем известна Захарова

Елена Захарова родилась 2 ноября 1975 года в Москве. С раннего возраста она мечтала стать балериной. В шесть лет родители отвели ее в эстрадно-хореографический ансамбль «Буратино», а уже с восьми лет она стала заниматься классическим балетом.

«Балерины из меня, к сожалению, все-таки не вышло. Теперь я об этом жалею. Но в свои восемь лет я посмотрела на тощих девочек с вытянутыми шейками и карьере великой балерины предпочла кремовые пирожные. Я все могу стерпеть, только не голод. Я и сейчас перед спектаклем наедаюсь досыта, потому что иначе начинаю отвлекаться от роли на всякие вкусности», — делилась Захарова.

Вместо балета она увлеклась театром и поступила в Щукинское театральное училище.

«При поступлении в приемной комиссии Щукинского училища, конечно же, обратили внимание на фамилию. У меня даже осторожно поинтересовались: „Вы случайно не имеете отношения к...“. „К сожалению, нет“, — ответила я. Но это не помешало мне поступить», — вспоминала артистка.

В кино она дебютировала в 1995 году в картине «Приют комедиантов». Также актриса снималась в проектах «Простые истины», «На углу, у Патриарших — 2», «Спартак и Калашников», «Слова и музыка», «Жених для Барби», «Двое у елки, не считая собаки», «Кадетство», «Сваха», «Осенние цветы», «Соблазн», «Мама, не уезжай!», «Спасская», «Отель „Феникс“», «Собеседование», «Елки-9», «ВСЛУХ!» и других.

«Мне сразу понравилось, что в меня влюбляется кадет. У меня в жизни тоже так бывает — в меня влюбляются молодые люди младше меня. И еще хорошо, что сценаристы мою роль дозировали. Нашу линию с Максом зрители полюбили, но мы не мелькали в каждом кадре, что хорошо», — рассказывала она про роль в сериале «Кадетство».

Всего в фильмографии Захаровой более 110 работ.

Фото: Тихонова Пелагия /Агентство «Москва» Иван Мамонов и Елена Захарова в спектакле «Час тишины»

Что известно о личной жизни Захаровой

Елена Захарова встречалась с бизнесменом Сергеем Мамотовым, от которого в 2011 году родила дочь Анну-Марию. Однако девочка скончалась в восьмимесячном возрасте от острой вирусной инфекции.

Актриса вместе с семьей должна была улететь во Францию, но у дочки поднялась высокая температура. Мама посоветовала Захаровой вызвать обычную скорую, но та посчитала, что платная служба будет действовать эффективнее. Однако именно врач, работавший на коммерческой основе, поставил Анне-Марии неверный диагноз.

Всю ночь артистка звонила в клинику и говорила, что температура не снижается, а затем вызвала обычную неотложку. Доктора долго не могли определить, что у девочки менингококковая инфекция. В итоге через несколько дней Анну-Марию пришлось ввести в медикаментозную кому, из которой она не вышла.

«Я не врач, не могу судить, но я не понимаю, как такое могло произойти в XXI веке. Не понимаю, почему меня не пускали в палату», — говорила звезда «Кадетства».

Вскоре после трагедии Захарова и Мамотов расстались. Он заявил, что им с актрисой надо пожить отдельно, а его мама обвинила ее в пиаре на трагедии.

«Мне иногда кажется, что ценой своей жизни Машенька разлучила меня с той семьей. Возможно, если б не ушла она, что-то произошло бы со мной. Я пережила еще один страшный момент: еще до 40 дней мне сказали: „Если хочешь вещи ребенка — забирай, мы квартиру эту будем сдавать“. Я просила подождать, но мне не дали. И после 11-го дня я в стрессе собирала вещи, этого врагу не пожелаешь», — вспоминала Захарова в программе «Судьба человека».

В 2017 году актриса родила дочку Майю. Личность отца девочки она не раскрыла, но упомянула, что ей сделали предложение.

«После разрыва с Сергеем у меня случались отношения, очень разные. Кто-то хотел семью, а я понимала, что не мой человек, не лежит душа. Мне очень важно любить самой. Необязательно быть богатым, но важно быть щедрым, и вот сейчас рядом со мной — щедрый мужчина», — говорила Захарова.

Неизвестно, вышла ли артистка замуж. Она также не отвечает на вопросы СМИ о том, есть ли у нее сейчас вторая половинка.

Чем сейчас занимается Захарова

Елена Захарова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «С кем поведешься», «Шикарная свадьба», «Час тишины», «Волки и овцы», «Восемь любящих женщин», «Эх, женюсь на молоденькой», «Мужчина с доставкой на дом», «Дублеры», «Мой дом — твой дом», «Ночь нежна» и «Собачье сердце».

В 2023 году актриса также снялась в проектах «Абонемент на расследование. Опасные желания», «Крылья», «Цифровой код» и «Родные люди».

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