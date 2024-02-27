Лерчек ответила на слухи о расставании с мужем Лерчек призналась, что переживает сложный период в отношениях с мужем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия и Артем Чекалины

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что после судов и долгов перед налоговой столкнулась со сложным периодом в отношениях с мужем Артемом. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что лишилась того, что сплачивало е с супругом.

Любимые, у нас сложный период, но мы стараемся. Я попрошу просто поддержать, но ничего не говорить. Только подумайте, что мы пережили... когда тебе грозит тюрьма, уголовные дела, долги, нет работы, того, что всегда сплачивало, — рассказала блогер.

Ранее Лерчек впервые призналась, что несколько лет страдала булимией. По ее словам, пищевое расстройство случилось во время первой беременности из-за страха набрать вес. Чекалина отметила, что ела все, что находила в холодильнике, после чего вызывала у себя рвоту.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил, что семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в размере 504 млн рублей. По его словам, в этой связи одно из уголовных дел в отношении семейства было прекращено.