Прилучный и Муцениеце, похудение, сериалы: как сейчас живет Зепюр Брутян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брутян вышла замуж за Павла Прилучного в 2022 году. Как она ответила его бывшей супруге Агате Муцениеце на обвинения, какие последние новости выходили об артистке?

Чем известна Брутян

Зепюр Брутян родилась 18 февраля 1996 года в армянском городе Вагаршапат. Училась в Высшей школе сценических искусств (ВШСИ) Константина Райкина.

В кино актриса дебютировала в 2009 году в боевике «Батальон». Также она снималась в проектах «Бихэппи», «В клетке», «Статья 105», «По колено», «Последний аксель», «Предпоследняя инстанция» и других.

Всего в фильмографии Брутян на данный момент 11 работ.

Что известно о личной жизни Брутян

В 2022 году Зепюр Брутян вышла замуж за актера Павла Прилучного, который старше ее на девять лет.

В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль.

«Мне сейчас не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем, у нас одинаковая ментальность, жизненные ценности», — рассказывал Прилучный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Как Брутян похудела после родов

Зепюр Брутян рассказывала, что во время беременности набрала 18 кг. Однако она довольна быстро вернулась к своей форме — сейчас она весит чуть больше 46 кг.

Актриса в соцсетях отмечала, что главное — задаться целью. Ради похудения она отказалась от сладкого и мучного, а также полностью исключила из рациона свинину. Акцент в питании Брутян делала на зелень и овощи.

Она добавила, что не является сторонницей строгих диет и запретов и иногда может побаловать себя вкусной, но вредной едой.

Как Брутян ответила на обвинения Муцениеце

Недавно бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, от которой у актера есть двое детей, заявила, что он покупает наследникам подарки, но запрещает увозить их к матери. Также, по словам Муцениеце, детям не разрешают брать с собой подаренные ноутбук и колонку «Маруся».

После этого Зепюр Брутян решила публично разоблачить экс-супругу Прилучного, опубликовав в соцсетях видео, на котором дети говорят, что подарки сейчас у мамы.

«Вы пять лет верите и смотрите этот моноспектакль (одного актера). Приятного вам дальше просмотра. И прошу вас оставаться там же, в зрительном зале», — подчеркнула Брутян.

Муцениеце ответила Брутян и предложила ей отдать детям не только технику, но и остальные вещи.

«Понятно, для чего разрешили брать ноутбук с собой. Предлагаю их теперь в новой одежде отправить домой, чтоб на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите», — прокомментировала актриса.

Чем сейчас занимается Брутян

Зепюр Брутян продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Взрослые игры».

В 2023 году артистка снялась в сериале «Трепачи». В 2024 году также должна выйти картина «Неприличные гости» с ее участием.

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