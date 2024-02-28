Актриса Зепюр Брутян вышла замуж за Павла Прилучного в 2022 году. Как она ответила его бывшей супруге Агате Муцениеце на обвинения, какие последние новости выходили об артистке?
Чем известна Брутян
Зепюр Брутян родилась 18 февраля 1996 года в армянском городе Вагаршапат. Училась в Высшей школе сценических искусств (ВШСИ) Константина Райкина.
В кино актриса дебютировала в 2009 году в боевике «Батальон». Также она снималась в проектах «Бихэппи», «В клетке», «Статья 105», «По колено», «Последний аксель», «Предпоследняя инстанция» и других.
Всего в фильмографии Брутян на данный момент 11 работ.
Что известно о личной жизни Брутян
В 2022 году Зепюр Брутян вышла замуж за актера Павла Прилучного, который старше ее на девять лет.
В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль.
«Мне сейчас не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем, у нас одинаковая ментальность, жизненные ценности», — рассказывал Прилучный.
Как Брутян похудела после родов
Зепюр Брутян рассказывала, что во время беременности набрала 18 кг. Однако она довольна быстро вернулась к своей форме — сейчас она весит чуть больше 46 кг.
Актриса в соцсетях отмечала, что главное — задаться целью. Ради похудения она отказалась от сладкого и мучного, а также полностью исключила из рациона свинину. Акцент в питании Брутян делала на зелень и овощи.
Она добавила, что не является сторонницей строгих диет и запретов и иногда может побаловать себя вкусной, но вредной едой.
Как Брутян ответила на обвинения Муцениеце
Недавно бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, от которой у актера есть двое детей, заявила, что он покупает наследникам подарки, но запрещает увозить их к матери. Также, по словам Муцениеце, детям не разрешают брать с собой подаренные ноутбук и колонку «Маруся».
После этого Зепюр Брутян решила публично разоблачить экс-супругу Прилучного, опубликовав в соцсетях видео, на котором дети говорят, что подарки сейчас у мамы.
«Вы пять лет верите и смотрите этот моноспектакль (одного актера). Приятного вам дальше просмотра. И прошу вас оставаться там же, в зрительном зале», — подчеркнула Брутян.
Муцениеце ответила Брутян и предложила ей отдать детям не только технику, но и остальные вещи.
«Понятно, для чего разрешили брать ноутбук с собой. Предлагаю их теперь в новой одежде отправить домой, чтоб на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите», — прокомментировала актриса.
Чем сейчас занимается Брутян
Зепюр Брутян продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Взрослые игры».
В 2023 году артистка снялась в сериале «Трепачи». В 2024 году также должна выйти картина «Неприличные гости» с ее участием.
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