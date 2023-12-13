Суды с Муцениеце, слухи о Карпович, Брутян: как живет актер Павел Прилучный

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Актер театра и кино Павел Прилучный часто оказывается в центре внимания поклонников и средств массовой информации не только из-за новых ролей, но из-за новостей о личной жизни. Что известно о новой жене артиста, в каких он проектах он сейчас задействован?

Что известно о личной жизни Прилучного

Павел Прилучный был женат два раза. Его первой супругой стала коллега по сериалу «Закрытая школа» Агата Муцениеце. Пара поженилась в 2011 году, спустя два года у них появился сын Тимофей, а еще через три года — дочь Мия.

Артисты прожили вместе девять лет. В 2020 году Муцениеце сообщила о разводе.

«Мы написали красивую историю любви! Да и вообще. Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь?» — написала она в соцсетях.

Прилучный и Муцениеце продолжили жить под одной крышей в элитном загородном поселке после расставания до середины весны, пока не случился очередной скандал. Тогда артистка обвинила бывшего мужа в побоях и заявила, что он выгнал их с детьми из дома. Также знаменитость утверждала, что ее экс-возлюбленный «ушел в запой».

Спустя время она призналась, что ее «женские обиды» прошли. Дети актеров после развода остались жить с Муцениеце, однако Прилучный забирает их по выходным.

В ноябре 2023 года актриса отсудила у бывшего мужа 26,5 тысячи рублей за судебные издержки при выселении Прилучного из московской квартиры. Теперь через суд она намерена добиться алиментов на двоих детей в виде трети всех доходов актера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Агата Муцениеце с детьми

После развода в СМИ появилась информация о том, что Прилучный встречается со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Артисты вместе появлялись на людях и ездили в отпуска, однако никто из них официально не подтверждал роман.

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась», — комментировал Прилучный в интервью Надежде Стрелец.

В августе 2022 года актер женился второй раз — на коллеге по цеху Зепюр Брутян, которая младше его на девять лет. В конце апреля 2023 года у супругов родился сын Микаэль.

«Мне сейчас не надо ничего менять в своей манере поведения. Мы друг друга очень хорошо понимаем, у нас одинаковая ментальность, жизненные ценности», — рассказывал Прилучный.

Чем сейчас занимается Прилучный

Павел Прилучный активно снимается в кино и участвует в театральных постановках. Сейчас в прокате идет картина «Новогодний шеф» с его участием.

Помимо этого, актер задействован в спектаклях «Взрослые игры» и «Авантюристы поневоле».

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