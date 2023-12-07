Разрыв с Милославской, свадьба, Полански: где сейчас актер Александр Петров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Петров

Актер театра и кино Александр Петров в последнее время реже появляется на экранах. При этом недавно он удивил поклонников новостью о женитьбе. С кем артист узаконил отношения, в каких проектах он задействован сейчас?

Чем известен Петров

Александр Петров — российский актер театра и кино, лауреат премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино и лучшую мужскую роль на телевидении.

Петров родился 25 января 1989 года в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Во время учебы в местном вузе входил в состав команды КВН, играл в театре-студии «Антреприза».

На театральном фестивале в Самарской области он познакомился с педагогами ГИТИСа, после чего поступил в РАТИ-ГИТИС, который окончил в 2012 году.

Дебют Петрова в кино — эпизодическая роль в сериале «Голоса» в 2010 году. Первую главную роль он сыграл в фэнтезийном сериале «Пока цветет папоротник» в 2012 году.

В 2012–2013 годах Петров служил в Московском театре Et Cetera, затем в театре имени Ермоловой. В 2019 году он подписал эксклюзивный контракт с кинокомпаниями Art Pictures Studio и «Водород».

Также в 2019 году на экраны вышел фильм Клима Шипенко «Текст». За главную роль в этой ленте в 2020 году Петров получил премию «Золотой орел» как лучший актер.

Кроме того, артист трижды был номинирован на «Золотого орла» за роли в лентах «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Стрельцов».

Что известно о личной жизни Петрова

Александр Петров мало говорит о своей личной жизни. Известно, что на протяжении 10 лет он встречался с Дарьей Емельяновой.

На съемках ленты «Притяжение» актер познакомился с Ириной Старшенбаум. Петров даже сделал избраннице предложение в 2017 году, однако спустя время пара рассталась.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Следующей возлюбленной артиста стала Стася Милославская. Они были вместе несколько лет, но в сентябре этого года стало известно, что союз распался.

Более того, в ноябре 34-летний Петров неожиданно женился на девушке по имени Виктория, которая моложе его на 12 лет. По словам актера, они познакомились на улице. Мысль о женитьбе пришла молодым спонтанно, и они сразу отправились в ЗАГС.

Виктория — начинающая актриса. Она родилась в многодетной семье в Подольске, ее родители занимаются изготовлением кукол и имеют собственную мастерскую.

На свадьбе Петрова присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых — Филипп Киркоров, Сергей Бурунов, Алексей Щербаков, Клим Шипенко.

Поклонники были удивлены новостью о свадьбе Петрова, поскольку думали, что в итоге он женится на Милославской. В феврале прошлого года артистка признавалась, что надеется выйти замуж за избранника.

«Мы с ним три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка», — говорила Милославская.

Чем сейчас занимается Петров

В этом году на экраны вышел фильм Романа Полански «Дворец», в котором Александр Петров сыграл вместе с Микки Рурком. Впервые картина была показана во внеконкурсной секции Венецианского кинофестиваля.

«Это моя первая премьера на большом международном кинофестивале. Хочется часами рассказывать про работу с Полански, он — легенда уже давно, заслуженно, человек с невероятной судьбой, глубоко чувствующий людей, время, с тонким чувством юмора, какой-то водопадной энергией, для него кино и профессия — волшебство, дар. Уверен, фильм получился», — делился Петров в соцсетях.

Кроме того, в 2023 году артист также снялся в проектах «Непослушная» и «Планета Максимус».

Читайте также:

Восхищение Зеленским, Голливуд, пилон: как сейчас живет Светлана Ходченкова

«Куда мне идти? В чем смысл жизни?»: где сейчас звезда «Интернов» Камынина

Четыре брака, измены, осуждение Шевчука: как сейчас живет Николай Фоменко