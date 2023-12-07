Восхищение Зеленским, Голливуд, пилон: как сейчас живет Светлана Ходченкова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова в последнее время увлеклась танцами на пилоне. Она даже признавалась, что может уйти из профессии ради нового занятия. Чем сейчас занимается актриса, в каких проектах она задействована?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве, но большую часть детства провела в подмосковном городе Железнодорожном.

Она начинала свой путь в модельном бизнесе, в индустрию кино попала в возрасте 20 лет. Дебютом стал фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину». За эту роль актриса была номинирована на премию «Ника».

Ходченкова училась в Театральном институте имени Щукина, окончила его в 2005 году. Тогда же снялась в другой картине Говорухина — «Не хлебом единым».

Затем она появилась в ряде отечественных лент и, прославившись в России, дебютировала в Голливуде в картине «Шпион, выйди вон!». Закрепив за собой статус одной из главных отечественных кинозвезд, она снималась в разнообразных проектах — от «Чемпионов» до «Викинга».

Кроме того, Ходченкова является членом Союза кинематографистов РФ. В 2018 году она стала заслуженной артисткой России.

Актриса неоднократно была номинирована на престижные кинопремии, среди которых «Жорж» и «Золотой орел». Выступала в «Независимом театральном проекте» и театральном центре «На Страстном».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Светлана Ходченкова

Что известно о личной жизни Ходченковой

Светлана Ходченкова была замужем один раз. Ее избранником стал сокурсник по Щукинскому училищу Владимир Яглыч. Они вместе снимались в картине «Тихий московский дворик», поженились в 2005 году. В 2010 году супруги развелись.

«Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — рассказывал Яглыч.

В 2011 году актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году предприниматель сделал Ходченковой предложение руки и сердца, она приняла его, однако свадьба так и не состоялась.

После расставания с бизнесменом ее подозревали в романе с актером Дмитрием Малашенко. В 2018 году она вернулась к Петришину и вместе с ним отдыхала на Бали, но дальше курортного романа дело не зашло. В итоге он женился на модели Алесе Кафельниковой, пара воспитывает дочь.

В последнее время Ходченкова не афиширует личную жизнь и не хочет рассказывать о новых отношениях. Она считает, что чем меньше люди знают о ее романах, тем больше доверяют ее персонажам на экране.

«Они не проводят параллели между героиней в кино и мною настоящей, не говорят: „Она встречается с тем-то, ездит на такой-то машине, как она может играть такую роль?“ Мне кажется, это лишняя информация для зрителя, и я абсолютно сознательно о таких моментах не рассказываю», — объясняла она.

Детей у 40-летней артистки нет.

Что Ходченкова говорила про Зеленского

В апреле 2019 года актриса дала интервью KP.RU, где высказала свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“. „Ржевский против Наполеона“. „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он — человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — отметила она.

Чем Ходченкова занимается сейчас

Сейчас Светлана Ходченкова продолжает сниматься в кино. Кроме того, последние несколько лет она увлеклась танцами на пилоне. Актриса признавалась, что это ее главная страсть, ради которой она может даже отказаться от профессии.

«Ну я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю», — делилась Ходченкова.

В этом году на экраны вышли сериал «Актрисы» и «Мерзлая земля» с ее участием. Также ожидается премьера проекта «Очевидное-невероятное».

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