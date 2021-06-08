В США назвали деятелей кино из России, готовых покорить Голливуд

https://static.news.ru/photo/99d6ee16-c866-11eb-8cdb-96000091f725_660.jpg Светлана Ходченкова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американское издание Variety опубликовало статью «12 перспективных российских талантов, готовых к выходу на мировую арену». Вниманию читателей представили деятелей кино из России, которые, вероятно, уже могли бы ехать покорять США. Среди них актёры, режиссёры и один сценарист.

По мнению издания, играть в Голливуде могли бы российские актрисы Светлана Ходченкова (первый российский сериал Netflix по мотивам романа «Анна Каренина», «Герой»), Паулина Андреева («Метод», «Лучше, чем люди»), Юлия Снигирь («Новый папа», «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»), а также актёры Юрий Борисов («Петровы в гриппе», «Мир! Дружба! Жвачка!»), Юрий Колокольников («Довод», «Игра престолов») и Александр Кузнецов («Лето»).

Среди режиссёров были выделены Филипп Юрьев («Китобой»), Элла Манжеева («Белой дороги!»), Евгений Сангаджиев («Happy End»), Михаил Локшин («Серебряные коньки») и Иван И. Твердовский («Конференция»).

Что касается единственного сценариста, ей оказалась кинематографист Любовь Мульменко. Она написала сценарии для фильмов «Купе номер шесть» и «Разжимая кулаки», которые также будут представлены на Каннском кинофестивале.

Ранее российский и американский актёр, продюсер и артист цирка Игорь Жижикин в интервью для NEWS.ru раскрыл историю своей карьеры в США. На родине его по праву считают русской звездой Голливуда: он работал со Стивеном Спилбергом, Клинтом Иствудом, Квентином Тарантино, Харрисоном Фордом, Джонни Деппом, Анджелиной Джоли и многими другими.