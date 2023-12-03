Скандалы сына, поддержка СВО, клиническая смерть: как живет Елена Яковлева

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Актриса Елена Яковлева на съемках сериала «Последний богатырь. Наследие»

Народная артистка Российской Федерации Елена Яковлева часто появляется в кино и сериалах, однако о в прессе нечасто появляется информация о ее личной жизни. Что известно о ее карьере, здоровье, ее сыне и новых ролях?

Как Яковлева стала знаменитой

Будущая актриса родилась 5 марта 1961 года в Новограде-Волынском Житомирской области Украинской ССР. Отец был военнослужащим, поэтому семья часто переезжала. Яковлева с детства хотела быть актрисой, однако после окончания школы с исполнением мечты пришлось повременить — выпускница работала библиотекарем, картографом, комплектовщицей, откладывая деньги на поездку в Москву. В 1980-м девушка накопила нужную сумму и уехала поступать в ГИТИС — ее взяли с первой же попытки из-за уморительной мизансцены.

«У Толстого написано: „Катюша Маслова рухнула на колени“. Я придумала мизансцену — наотмашь на пол. Падаю, а пол старый, с гвоздями — коленки в кровь, боль! Тушь, которой глаза накрасила, была «Ленинградская», по 40 копеек. Слезы потекли — жжет! Кстати, упала я чуть ли не под стол приемной комиссии. Всем интересно, что делает абитуриент под столом, педагоги встали. Я вскочила, а они от неожиданности разом сели. Это я потом увидела свое перепачканное тушью лицо в зеркале, а тогда подумала, что поразила их талантом», — рассказывала в программе «Зеркало для героя» артистка.

Окончив вуз, Яковлева присоединилась к труппе «Современника». Дебютной ролью стада Гитель в спектакле Галины Волчек «Двое на качелях» (1984) по пьесе Уильяма Гибсона. Артистка ненадолго покидала театр, уйдя в театр имени М. Н. Ермоловой, где прослужила три года. В «Современнике» она прослужила 27 лет и ушла в 2011 году.

Всесоюзная слава пришла к Яковлевой после роли Тани Зайцевой в картине «Интердевочка» (1989) режиссёра Петра Тодоровского, созданной по повести Владимира Кунина.

Фото: Global Look Press Елена Яковлева в фильме «Интердевочка»

Всероссийская известность пришла после съемок в телевизионном сериале «Каменская». Картина оказалась настолько успешной, что с участием Яковлевой вышло шесть сезонов.

«Я никогда не отзывалась плохо о своей героине (Каменской. — NEWS.ru) , просто было ощущение, будто все что можно мы все уже о своих персонажах сказали. <...> Для меня этот сериал, снимающийся уже десять лет, стал по-настоящему родным. И так легко выбросить его из жизни я не могу. Тяжело это. И как я себя внутренне ни настраивала, что у меня сейчас приличная загруженность, я не голодаю и спокойно могу дождаться какой-то своей, новой роли, которая пополнит мой звездный список: „Интердевочка“, „Каменская“ и... еще что-то, — но тем не менее поняла: с этим куском жизни, связанным с моей Настей, я не могу расстаться», — говорила в одном из интервью актриса.

В марте 2018 года Яковлева вернулась на сцену театра «Современник». Она выступила в качестве приглашенной актрисы по просьбе художественного руководителя театра Галины Волчек.

Как Яковлева относится к СВО

В январе 2023 года актрису внесли в санкционный список Украины лиц, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины».

Сама Яковлева писала в соцсетях, что у нее во время проведения СВО погиб отец. Подробности кончины она не раскрывала.

«Дайте мне возможность похоронить моего отца! Откройте коридоры!» — обратилась Яковлева в социальных сетях.

В январе 2023 года артистка подчеркнула, что является абсолютным патриотом и у нее «даже капли сомнения не возникает в том, что Россия права» в вопросе действий на Украине.

Правда ли, что Яковлева сделала пластику

В 2014 году актриса рассказала в интервью о клинической смерти. Однажды ей резко стало плохо во время спектакля. У актрисы диагностировали скрытую язву желудка, из-за чего врачи приняли решение о срочной операции под наркозом. Во время хирургического вмешательства сердце актрисы остановилось.

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — вспоминала Яковлева.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Актриса Елена Яковлева

Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса обращалась за помощью к пластическим хирургам, поскольку стремилась сохранить молодость не только при помощи услуг косметологов. Артистка признавалась, что ей «неприятна сама мысль о старости», но она понимает, что не сможет убежать от возраста.

«Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена [Людмиле] Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо — будет перебор», — говорила Яковлева в программе «Спасите, я не умею готовить».

Что известно о личной жизни Яковлевой

В «Современнике» актриса познакомилась с Валерием Шальных, которые стал ее вторым мужем и остается им по сей день. У пары есть сын Денис.

«За столько лет совместной жизни мы срослись с супругом: знаем, что другой скажет в следующую минуту, что сделает. Мы, безусловно, добрые товарищи. Люблю, когда муж делает сюрпризы — моет посуду или пылесосит», — рассказывала актриса StarHit.

Однажды в период кризиса в отношениях в квартире появился больной спаниель, и уход за питомцем помог супругам примириться. Яковлева любит животных, особенно собак. У артистки четыре питомца с необычными кличками: псов зовут Рваное Пузо, Ярус, Алекс и Юстас.

Поддерживает ли Яковлева отношения с сыном

Сын артистки постоянно появляется на страницах светской хроники — общественность обсуждает многочисленные татуировки молодого человека, особенно на лице. Яковлевой же надоело это комментировать.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Сын заслуженной артистки России Елены Яковлевой Денис Шальных

«По сравнению с тем, что есть у Дениса, Тимати отдыхает. Ему еще работать и работать. О разукрашивании тела моего сына говорилось так много, что я даже устала говорить об этом. И Денис, и я давно покаялись, что это случилось в его жизни», — говорила Яковлева.

Сын артистки занимает бодибилдингом. В октябре стало известно, что мужчина набил еще две татуировки с изображениями серийных убийц Теда Банди, на счету которого более 36 жертв, и Джеффри Дамера, совершившего 17 жестоких преступлений.

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