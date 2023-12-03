Собчак опубликовала запрещенный фильм Сокурова: о чем он, что нарушает Собчак опубликовала на своем YouTube-канале запрещенный фильм Сокурова

Фото: Пример интонации

На YouTube-канале журналистки Ксении Собчак опубликован фильм режиссера Александра Сокурова «Сказка», прокат которого запретили в России. Про что эта лента и по какой причине Минкульт не выдал прокатное удостоверение?

Что за фильм «Сказка»

Как написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», картина Сокурова совмещает в себе документальную хронику и иллюстрации французского живописца Гюстава Доре.

«„Сказка“ — очень особенный фильм, вы такого никогда не видели ни у кого. Сокуров не просто рассказывает историю посмертных мытарств диктаторов XX века — он создаёт уникальный мир. В нём мешаются документальная кинохроника тоталитарных режимов и иллюстрации Гюстава Доре к „Божественной комедии“ и Библии, языки, идеи, образы. Выглядит нереально, запредельно, невероятно. Впрочем, какие бы точные или восторженные определения мы ни подбирали, Сокуров просто продолжает вести свой главный разговор о природе власти, политическом добре и зле, о том, какая тонкая, прозрачная, проницаемая граница между культурой и варварством и где в этом мире место Бога», — написала журналистка.

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Известно, что это «фантастическая история» с полностью вымышленным сюжетом.

Продюсером картины выступил Николай Янкин. Съемки прошли в 2021 году. Уточняется, что в них не участвовал ни один российский актер, не привлекались деньги из российского государственного бюджета. Работа над картиной закончилась весной 2022 года.

Сокуров хотел добиваться премьеры на Каннском кинофестивале 2022 года, несмотря на запрет на участие российских картин в международных фестивалях, однако показ картины отменили в последний момент. От показа на Венецианском кинофестивале режиссер отказался сам. В итоге премьера состоялась 6 августа 2022 года на 75-м кинофестивале в Локарно. Картина была представлена в основной конкурсной программе.

Образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта в фильме были воспроизведены на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации. Фильм создавался для кинотеатров, продолжительность картины — 1 час 20 минут.

Фото: Пример интонации

Сам Сокуров охарактеризовал «Сказку» как «серьезное произведение, очень содержательное и очень важное для нашего времени».

«Не представляйте ничего. Вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть. Уверен, что вы этого явно не ожидаете», — подчеркнул режиссер.

Почему фильм «Сказка» запретили в России

13 октября 2023 года Министерство культуры России запретило показ фильма на закрытии фестиваля «КАРО.Арт #2» 15 октября. Ленте было отказано в выдаче прокатного удостоверения.

Конкретная причина для этого не была указана. Ведомство привело ссылку на подпункт «ж» пункта 18 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения, который гласит: «в иных определенных федеральными законами случаях».

После этого Сокуров заявил, что ожидает негласного запрета на показ всех его кинематографических работ, созданных ранее.

«Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками», — сказал он.

Был ли показ фильма в России

Собчак сообщила, что устроила закрытый показ «Сказки» в Москве 19 ноября.

Фото: Пример интонации

«Мы 19 ноября устроили закрытый показ „Сказки“ в Москве, куда пригласили наших друзей, коллег, единомышленников, всех, кого уважаем, и устроили разговор о фильме. Юрий Сапрыкин рассказал о долгом конце XX века. Константин Богомолов рассказал о пушкинской легкости сокуровского стиля. Андрей Колесников поставил вопрос о двойниках. А еще в дискуссии приняли участие: Антон Желнов, Евгений Жаринов, Андрей Смирнов, Тамара Морщакова и другие», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

В июне показ состоялся в рамках фестиваля «Премьер интонации» в пространстве «Севкабель порт».

Поддержала ли Собчак ЛГБТ

Журналистка в своем Telegram-канале раскритиковала решение Верховного суда по ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России). По словам Собчак, запрет движения «безумен и жесток» и приведет к росту числа желающих покинуть Россию.

«Это самый репрессивный и жестокий закон за последние годы. Даже иноагентство по сравнению с этим — просто добрая отеческая рекомендация. Безумие», — считает телеведущая.

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