Александр Сокуров госпитализирован в Петербурге Представитель Александра Сокурова подтвердила новость о его госпитализации

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Режиссер Александр Сокуров

Режиссер Александр Сокуров госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщила NEWS.ru его представитель Маргарита Афонина. При этом Афонина уточнила, что речь идет не об экстренной, а о плановой госпитализации. Кинематографист чувствует себя хорошо.

Александр Сокуров госпитализирован, но вовсе не экстренно, это плановая проверка. С ним все в порядке, он чувствует себя хорошо, — заявила Афонина.

Telegram-каналы сообщали, что Сокуров был доставлен в реанимацию из-за проблем с сердцем.

11 июня певец Стас Пьеха сообщил в соцсетях, что был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ночью ему стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь. Певца доставили Боткинскую больницу в отделение кардиореанимации с признаками инфаркта миокарда. Благодаря экстренной коронарографии врачи смогли предотвратить инфаркт.

В мае Сокуров заявлял, что давление на культуру в современной России сильнее, чем в советский период. Комментируя арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, он заявлял, что всякое судебное преследование за художественное творчество недопустимо. Обе женщины находятся в СИЗО из-за спектакля «Финист — Ясный сокол», который рассказывает о женщинах, связавших свою жизнь с представителями радикального исламизма.