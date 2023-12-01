Онищенко объяснил важность запрета ЛГБТ c точки зрения медицины Онищенко: у гомосексуалистов выше риск заразиться СПИДом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поддержал запрет ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, которые приводит Daily Storm, это следовало бы сделать, даже если бы не было вируса СПИДа, риск заразиться которым у гомосексуалистов выше.

Что касается запрета [движения ЛГБТ в России]: даже если бы не было СПИДа, это нужно было делать. А поскольку он [СПИД] есть, это нужно сделать тем более <...> [Гомосексуализм] это неестественное удовлетворение инстинкта полового, при нем происходит травмирование, которое может послужить этому [заражению СПИДом], — заявил Онищенко.

По словам Онищенко, в России до 300 тысяч граждан могут быть заражены ВИЧ-инфекцией и не знать об этом, а риск заразиться ВИЧ среди инъекционных наркоманов и гомосексуалистов выше в 22 раза, чем среди других категорий граждан.

О том, что Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России, стало известно накануне, 30 ноября. Судья Олег Нефедов пояснил, что решение вступает в силу немедленно. Заседание суда длилось четыре часа.

Иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией направил в суд Минюст. В ведомстве считают, что движение возбуждает социальную и религиозную рознь.