Минюст потребовал запретить движение ЛГБТ в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией, сообщается на сайте ведомства. При этом ведомство будет настаивать на запрете движения в России.

По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 30 ноября, — говорится в сообщении.

В ведомстве выявили в деятельности движения признаки и проявления экстремистской направленности. В частности, ЛГБТ-движение, по мнению Минюста, возбуждает социальную и религиозную рознь.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что радуга является символом радости и ассоциируется со стихами детских поэтов Корнея Чуковского и Самуила Маршака, тогда как в России ее «отдали в пользование меньшинствам». Политик предложил сохранить этот символ для детей, а не для ЛГБТ.

Ранее сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала лишить актрису Наталью Орейро российского гражданства, которое она получила в 2021 году. Причиной стало участие артистки в ЛГБТ-параде, который прошел в Аргентине в ноябре. Орейро вышла на сцену с оголенной грудью. Кроме того, артистка поддерживает секс-меньшинства и публикует в социальных сетях фотографии с радугой — символом ЛГБТ.