«Как в советские времена»: Сокуров сообщил о запрете на показ нового фильма Сокуров: мой новый фильм «Сказка» запретили показывать на фестивале «КАРО.Арт»

Фото: Пример интонации

Кадр из фильма «Сказка» Александра Сокурова

Режиссер Александр Сокуров сообщил в Telegram, что его новую кинокартину «Сказка» запретили показывать на международном фестивале «КАРО.Арт» в Москве 15 октября. По его мнению, это может говорить об отказе на выдачу лицензии фильму и о последующем негласном запрете на показ в России всех его предыдущих работ.

Минкульт запретил показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале «КАРО.Арт». Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни, как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. <...> Очевидно, впереди отказ на выдачу «Сказке» прокатного удостоверения — цезурный запрет на показ фильма у меня на родине. И негласный запрет на показ всех моих кинематографических работ, созданных ранее, — написал Сокуров.

Режиссер считает, что «время его жизни опять остановилось». Он заявил, что выступает не против цензуры, а против запрета на возможность общаться с гражданами России посредством кино.

Ранее Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Картина режиссера Степана Бурнашева, ставшая самым кассовым якутским фильмом в российском прокате, исключена из реестра приказом от 25 сентября.