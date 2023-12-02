Что за скандал с клипом Лазарева и ЛГБТ: какие последствия, кого наказали Сергей Лазарев убрал клип на песню «Так красиво» со всех своих площадок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал Aiva за трансляцию клипа певца Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду движения ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России). Что об этом известно, какое наказание ждет артиста?

В каком клипе Лазарева нашли пропаганду ЛГБТ

Суд установил, что кадры в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности союзу мужчины и женщины и пропагандирует ЛГБТ.

«Стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), [...] принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения», — объяснили в пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

С YouTube-канала Сергея Лазарева сегодня был удален клип «Так красиво». В данный момент ролик скрыт из общего доступа владельцами канала. К вчерашнему дню он набрал более шести миллионов просмотров. Также упоминание о работе «Так красиво» убрали с других площадок артиста.

Накажут ли Сергея Лазарева за пропаганду ЛГБТ

Звездный адвокат Сергей Жорин в интервью NEWS.ru заявил, что Сергею Лазареву не стоит опасаться последствий после решения суда.

«Сейчас музыкальный телеканал оштрафовали за показ клипа Сергея Лазарева. Однако, возможно, дело не только в том, что в клипе показали лесбиянок. Сергей Лазарев, как известно, приверженец неоднозначных семейных ценностей. Хотя я не считаю, что ему есть чего бояться», — сказал Жорин.

При этом адвокат обратил внимание, что после признания ЛГБТ экстремистской организацией граждан начнут активнее привлекать к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

«У меня нет сомнений в том, что сейчас власти будут активнее привлекать граждан за пропаганду ЛГБТ. Так как, когда появляется новая норма, возникает необходимость формировать судебную практику», — уточнил юрист.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лазарев

Когда движение ЛГБТ признали экстремистским в России

В декабре прошлого года был подписан закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривал запрет на распространение информации об организации и пропаганду педофилии, призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал Международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в России. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов и состоялось по иску Министерства юстиции, которое нашло в организации «различные признаки и проявления экстремистской направленности».

По информации Telegram-канала Mash, теперь под запрет попадет все, что пропагандирует ЛГБТ: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады и вечеринки.

Что говорил Путин про ЛГБТ-движение

Президент России Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге 17 ноября заявил, что представители ЛГБТ являются частью общества и имеют право участвовать в культурных конкурсах.

«[Представители сексуальных меньшинств] имеют право на то, чтобы выигрывать [конкурсы], показывать, рассказывать [свои истории]. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему», — сказал Путин.

По словам главы государства, равноправие должно быть везде и во всем.

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