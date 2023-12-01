Российский телеканал оштрафовали из-за ЛГБТ-клипа Телеканал «Аива» получил штраф в 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе

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В Санкт-Петербурге оштрафовали музыкальный телеканал «Аива» на 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво», сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Согласно постановлению суда, в клипе создается установка, что нетрадиционные отношения не только не отличаются от гетеросексуальных, но и равноценны союзу мужчины и женщины. В видеоклипе под звуковой ряд показывают пары, в числе которых есть и однополые.

ООО «АИВА», будучи редакцией СМИ, допустило пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а именно распространение музыкального клипа на композицию «Так красиво» исполнителя Сергея Лазарева, — говорится в сообщении.

О том, что Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России, стало известно 30 ноября. Судья Олег Нефедов пояснил, что решение вступает в силу немедленно. Заседание суда длилось четыре часа.

Иск о признании движения экстремистской организацией направил в суд Минюст. В ведомстве считают, что ЛГБТ-движение возбуждает социальную и религиозную рознь.