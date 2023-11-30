Движение ЛГБТ признали экстремистским в РФ. Что теперь нельзя делать? Верховный суд России признал ЛГБТ-движение экстремистской организацией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд России запретил и признал экстремистской организацией в РФ движение ЛГБТ. Что об этом известно?

Почему в РФ запретили движение ЛГБТ

17 ноября Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией, говорилось на сайте ведомства.

«По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 30 ноября», — отмечали в Минюсте РФ.

В ведомстве пояснили, что были обнаружены различные признаки проявления экстремизма в деятельности движения ЛГБТ.

Сегодня, 30 ноября, заседание Верховного суда России прошло в закрытом режиме и длилось более четырех часов, материалы дела насчитывают свыше 20 томов. Судья Олег Нефедов пояснил, что решение о признании ЛГБТ-движения экстремистским вступает в силу немедленно.

Во время рассмотрения иска в зал суда пустили только сотрудников Минюста РФ. Журналистам и слушателям разрешили зайти лишь на оглашение решения. Судья и представители Минюста присутствовали на заседании в медицинских масках.

По информации Telegram-канала Mash, теперь под запрет попадет все, что пропагандирует ЛГБТ: радуга без голубого цвета, всевозможные тематические нашивки, значки на одежде, а также парады, шествия, митинги и вечеринки.

«При нарушении этого — минимальный срок до 12 лет тюрьмы», — говорится в публикации

Реакция Кремля на запрет ЛГБТ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не следят за судебным процессом о запрете в России международного общественного движения ЛГБТ и признании его экстремистской организацией.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru поддержал решение Минюста направить в суд иск о признании ЛГБТ-движения экстремистским.

«ЛГБТ-движение надо признавать экстремистским и запрещать. Мало того что оно — богомерзкое явление, их идеология отрицает конституционные основы российского государственного строя, так как в Конституции РФ заложен принцип уважения семьи, что семья — это союз мужчины и женщины. А ЛГБТ-движение требует радикального изменения строя, радикального признания иных форм семьи», — заявил парламентарий.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дмитрий Песков

Что говорил Путин про ЛГБТ-движение

17 ноября на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ являются частью общества и имеют право участвовать в культурных конкурсах.

«[Представители сексуальных меньшинств] имеют право на то, чтобы выигрывать [конкурсы], показывать, рассказывать [свои истории]. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему», — сказал глава государства.

Президент добавил, что «равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры».

Когда был подписан закон о запрете пропаганды ЛГБТ

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки были внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

Согласно закону, будет полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в соцсетях, СМИ, кино, рекламе. Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних — ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ.

Штрафы за ЛГБТ-пропаганду среди взрослых составляют 50 000 — 100 000 рублей, среди несовершеннолетних — 100 000 — 200 000 рублей. Для бизнеса предусмотрены штрафы от 800 000 до 5 000 000 рублей или приостановка работы на срок до 90 суток в зависимости от состава преступления.

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