Актера Мамаева не выпустили в эфир телеканала из-за бейсболки с триколором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Мамаев

Советского и российского актера театра и кино Михаила Мамаева не выпустили в эфир одного из федеральных телеканалов из-за бейсболки с флагом России. В своем Telegram-канале он уточнил, что его попросили переодеться, однако Мамаев отказался, после чего вопрос с его выходом в эфир был окончательно решен.

Мамаев приехал из зоны проведения спецоперации для участия в съемках передачи «Привет, Андрей!». В разгар конфликта режиссер и продюсер шоу объяснили звезде фильма «Виват, гардемарины!» о правилах съемок, на что актер пригрозил «убрать» с телевидения тех, «кто не умеет снимать людей в военной форме». Актера удивило то, что продюсеров не смущают гости в одежде со стразами, однако отношение к тем, у кого «флаг России под козырьком», у них другое.

Я в прошлую ночь приехал с фронта <...> и был в форме. Меня попросили ее снять. <...> При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом. Я тоже спросил, почему им так важно, чтобы я снял бейсболку. Ответ — типа, у них все без бейсболок, требования оператора, — пишет актер.

Ранее портал «Абзац» сообщил, что актрису Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала СВО, со скандалом выгнали из рижского ресторана Cemodans. По его данным, проблема возникла из-за того, что артистка общалась с персоналом на русском языке. Сотрудник общепита отказался ее обслуживать, после чего Хаматова потребовала позвать администратора.